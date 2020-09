Matija Vuica pleše od sreće: 'Nakon više od dva mjeseca sanacije, uređivanja, preslagivanja, moj stari atelier sjaji u novom ruhu'

View this post on Instagram

Neopisivo sam sretna sto sam snimila novu pjesmu nakon 6 god. Nisam mislila da ce mi toliko znaciti, jer je moda vec odavno preuzela prvo mjesto i zauzela sve pozicije , ali u vrijeme izolacije probudila se ta zelja da ponovo prenesem svoje emocije kroz pjesmu. U nasen kucnom studiju snimili smo predivnu baladu koja u svakom zivotnom trenutku nosi poruku nade. Spot smo snimali po Centru Zagreba, onim lokacijama koje su mi gotovo 2mj bile cijeli svijet. Uskoro..NAMA DOBRA VREMENA DOLAZE..autor @jurica_popovic Reziser Zoran Happ Make up @mirta.makeupartist Hair @bozo_kralj_star Assistant @petartrbovic #newsong #musicvideo #songwriter @jurica_popovic Fashion by @matijavuica #zagrebcroatia🇭🇷