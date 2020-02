Marijana Batinić slavi rođendan; prisjetili smo se kakav je imidž furala na početku karijere

View this post on Instagram

• Blam ili Blam 😱 • Mora bit da nas je netko puno volio kad je ovaj imidž nazvao 'divljim'. Iako bi iz današnje perspektive više mogli dobiti epitet 'jeziv', znam da smo @marijanabatinic i ja bile jako ponosne na njega dok smo te davne 2004. vodile Splitski festival 😍. Od treme se nisam uspila ni našminkati do kraja, negdje na putu do bine sam izgubila pola haljine, ali je zato kokotica s ekstenzijama izdominirala 😅sve oči su bile uprte u nju 👀. A koji je tvoj najgori outfit? Otiđi na nivea.hr (link in bio) i podijeli svoje iskustvo o modnom outfitu koji želiš zaboraviti (svojski se potrudi jer ćeš 'ekstenziranu kokoticu' teško potući 😎) i možda baš ti osvojiš predivnu @lulucouture haljinu #RefreshYourStyle #Freshkeeper #NiveaBlack&White #ModaKomoda #EkstenziranaKokotica #ADiJeKaran