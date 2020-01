Marijana Batinić: 'Vidim se i u nekom glazbenom showu. U svakom slučaju što sam starija, miliji mi je studio'

View this post on Instagram

Ovako sam se smijala na snimanju međunarodne sezone "Ljubav je na selu". 👌❤️ . Hrabri farmeri odlucili su pronaci ljubav u domovini, a dolaze nam iz pet razlicitih zemalja, s cak cetiri kontinenta: Srecko Ponjavic (33) dolazi iz Kanade, Daniel Granja (25) iz Ekvadora, Jack Vukoja (51) iz Australije, Domino Santro (61) iz Njemacke, a Darinka Ljubica Goravica Green (52) iz Cilea. Hoce li nasi junaci iz dijaspore uspjeti pronaci ljubav, ne propustite doznati u međunarodnoj sezoni emisije Ljubav je na selu! 💕❤️ . Gledajte nas danas u 20 h na RTL-u! 🎉🎊🎈 LJUBAV NE POZNAJE GRANICE! ✨🎈