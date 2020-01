Priznanje Marijane Batinić: 'Početak 2020. u startu mi je opalio šamar...'

View this post on Instagram

Ovo novo desetljeće već je na samom početku promijenilo sve moje planove. Novogodišnja odluka, (koju ću vjerojatno brzo zaboraviti 🧐🤦‍♀️) je da odustajem od planiranja, excel tablice i svakodnevnog provjeravanja iste. Početak 2020. u startu mi je opalio šamar i podsjetio me na propuštene trenutke, preskočena druženja, nepotrebne drame, bitke ni za što... I baš zato vam želim što više osmijeha, a manje stresa, jurnjave i besanih noći. 🙌 Želim vam da dragocjeno vrijeme iskoristite za pozitivne ljude i klonite se bespotrebne negativne energije od koje nemamo baš ništa... Da vas zdravlje služi, ego ne sputava, da terete nosite s lakoćom, ožiljke s ponosom, i ono najvažnije, da živite SADA, jer to je jedino sigurno što imamo. Vlak ide u samo jednom smjeru. Kad prođe, nema nazad... U kuferu ponesite smijeh, razumijevanje i ljubav - i vozite 2020. sa stilom! 🤸‍♀️🤸‍♂️ Sretna Nova godina, volim vas! ❤🎉 🥂🍾