Maja Šuput iz karantene: 'Ovo s koronom je jedna stvar, ali potres me baš dotukao'

Strah koji me drzi od jucer je nepodnosljiv. Tuga i osjecaj bespomocnosti su neizrecivi. Ne znam tko je od vas spavao nocas , ja nisam. Strah me sta ako ne cujem na vrijeme , sta ako nesto padne na nas, sta ako... izludila sam. Stvari mi stoje na vratima za trk iz kuce , u autu je osnovno iako ne znam ni sta mi treba . Placem svako malo pa se trudim misliti na nesto lijepo pa mi nesto i ne ide. A ja uvijek mislim na lijepo. Ne prepoznajem se. Natjerala sam se uz najvece muke pod tus uz patrolu muza u kupaoni jer me najveci strah hvata sta ako bude potres a ja pod tusem. Sad se nadam da nisam jedina ovakva panicarka. Malo sam se cak i "uredila" za sliku da vam kazem da osjecam sve sto osjecate i vi i da mi srce puca zbog sve nepravde koja nam se dogodila. Budimo doma, saljimo si malo pozitivne vibre i volimo se ❤️❤️#mojzagreb #ostanidoma