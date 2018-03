Ljubomorni princ: Charles se osjećao ugrožen zbog popularnosti vlastitog sina

Komplicirani odnos princa Charlesa sa sinovima Williamom i Harryjem svoje korijene vuče još iz doba kada se razvodio od njihove majke, princeze Diane. Da izgrade ponovno svoj odnos, trebale su proći godine, no nije sve bilo tako lako. O svemu tome progovorio je britanski istraživački novinar Tom Bower, koji je objavio neautoriziranu biografiju princa Charlesa

Svjetlo dana ugledala je nova, neautorizirana biografija princa Charlesa, pod nazivom 'Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles', a njezin autor, britanski istraživački novinar Tom Bower tvrdi kako je velški princ bio u napetim odnosima s roditeljima svoje snahe Kate Middleton, Michaelom i Carole Middleton.

Sve se, navodno, zakompliciralo do te mjere da je princ William nazvao svoju baku, kraljicu Elizabetu II i zamolio je da izgladi odnose. A razlog svega bili su njegovi unuci - četverogodišnji princ George i dvogodišnja princeza Charlotte.