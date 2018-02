Meghan Markle i Kate Middleton u društvu svojih prinčeva: 'Zaglibili smo zajedno do kraja života'

Mlađi predstavnici britanske krune, princ William i njegova supruga Kate Middleton te princ Harry sa zaručnicom Meghan Markle otvorili su u srijedu i službeno ovogodišnji Forum kraljevske zaklade u Londonu. Bio je ovo ujedno prvi put da su se zajedno pojavili u javnosti

Svi četvero djelovali su vrlo opušteno, a trudna vojvotkinja od Cambridgea i njezina buduća šogorica Meghan pokazale su da se dobro slažu.

Svoju zabavnu stranu pokazao je i William otkrivši kako ponekad postoje razmirice i neslaganja u odnosima, na što je mlađi brat Harry brzo uzvratio da su to zdrave svađe te kako brzo dođu, tako još brže odu.

'Smatram da je odlično to što imamo na okupu četiri različita karaktera i osobnosti dok nas sve veže ista strast za promjenama. Naravno da ponekad imamo različita mišljenja. Raditi zajedno kao obitelj ima svoje izazove i svi koji isto prolaze znaju kako je to, no sada smo zaglibili do kraja života zajedno', rekao je 33-godišnji Harry, na što je Meghan dodala: 'To je najbolji oblik zajedništva.'