Ljiljana Saucha mirovinu ipak nije dočekala na Prisavlju: Nakon 42 godine otišla s HRT-a

Voditeljica Ljiljanu Sauchu manje od pola godine dijelilo je od umirovljenja na HRT-u, ali u petak je bio njezin posljednji radni dan na televiziji na kojoj je provela 42 godine

'Nakon gotovo 37 godina radnog odnosa, 1.4.2021. bi bilo punih 37 godina, otišla sam! U to nije uračunato i 5 godina honorarnog odnosa!', rekla je Saucha za Večernji list i dodala kako je zahvalna svim dobrim dušama s kojima je radila i od njih učila do zadnjeg dana.

Podsjetimo Ljiljana Saucha, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao novinarka Poleta i bila je suradnica Radija Zagreb od 1979. Vodila je serije za djecu, a potom je stigla u Zagrebačku panoramu. Uređivala je brojne emisije mozaičnog programa kao što su 'Dobro jutro, Hrvatska', 'Dobar dan', 'Hrvatska zemlja i ljudi', 'Hrvatska danas'. Bila je prva voditeljica hrvatskoga lota 1989. u emisiji Fortuna. U programu Za slobodu 1991. uređivala je vijesti, podnevni i večernji dnevnik. Uređivala je i vodila središnji Dnevnik 2000, a zatim gotovo sve dnevnike i vijesti. Od 2011. je počela radi u redakciji kulture.



U rujnu je na Facebooku obznanila: 'Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam saznala da ViK više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci. Vama svima koji ste pratili emisiju - hvala!' - napisala je na vlastitom Facebook profilu Saucha.