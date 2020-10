Novo lice HTV-a, Antonija Ćosić, dugo je šutila nakon bure koja se digla oko smjene Ljiljane Sauche, a sada je konačno odlučila progovoriti o svemu

Prije nešto više od tjedan dana obilježena je 15. obljetnica emisije 'Vijesti iz kulture' koja je u posljednje vrijeme u centru pažnje zbog zamjene njezine dugogodišnje voditeljice, Ljiljane Sauche, bivšom medijskom savjetnicom ministra Vilija Beroša. Novo lice emisije, 29-godišnja Antonija Ćosić o negativnim reakcijama okoline i podršci kolega progovorila je za Jutarnji.hr

'Zar se treba pomoći jednoj osobi tako da se oblati drugu? Kao psiholog znam da nekad nove informacije ukalupimo u postojeća vjerovanja. Dakle, oni koji su zbog nečeg pročitanog stvorili loše mišljenje, teško će dati otvorenu šansu osobi da se dokaže', rekla je Ćosić koja je oštro protiv svake diskriminacije.

'Upravo profesori koji su mi se javili i brojni kolege novinari komentirali su paradoksalnost situacije - doživjela sam dobnu diskriminaciju na temelju mladosti. Prof. Kuterovac-Jagodić, zbog koje sam neko vrijeme pomagala u staračkom domu, čak je predložila da pišemo rad o ageizmu, u oba smjera. A ako se već moram opisati, sebe bih opisala kao iskrenu, otvorenu, radišnu i marljivu', dodala je.

Na pitanje je li se nakon svega susrela sa svojom prethodnicom, Ćosić je pojasnila kako zajedno u istoj redakciji rade već dva mjeseca te će raditi još neko vrijeme.

Mediji su se raspisali o tome kako je Ćosić jedno vrijeme radila savjetnica ministra Beroša. Na toj je poziciji bila šest mjeseci, a potom se vratila natrag na HRT.

'Na HRT-u sam počela raditi prije 4 godine i kako postoji opcija privremenog premještaja, tako je dogovoreno i za mene. Vidite, ja nisam otišla dalje, ja sam se vratila na HRT gdje sam i radila prije Ministarstva zdravstva. Nekoliko mojih kolega je napravilo to isto, a njihovi savjeti su mi pomogli u mom odlasku, ali i povratku', objasnila je.

Veliki je pobornik volontiranja za koje kaže da je potrebno uložiti vrijeme, volju i vlastite resurse te da mislite da je povrat u usporedbi s ulogom nikakav, no odjednom shvatite da volontiranje ima svojih čari. U vrijeme studiranja volontirala je na Hrabrom telefonu, u udruzi PUŽ i Psihološkom centru Medveščak, a 2015. godine osnovala je Centar za psihološku podršku i razvoj Pričaj.

'Pet godina sam volontirala u Klaićevoj bolnici s djecom na Odjelu za onkologiju i hematologiju. Vrlo živo se sjećam prvog puta na odjelu jer me bilo strah da ću zaplakati kad ugledam djecu u krevetima, na infuziji, netom poslije kemoterapije. Nisam plakala. Umjesto pacijenata, odjednom sam ugledala djecu koja žele biti samo to - djeca... Mi smo im pružali djelić toga kroz tehniku terapeutskih priča i ostale psihološke tehnike. Jednom tjedno, svaki tjedan. Činili smo to i na Božić i ostale blagdane jer rak, nažalost, ne ide na godišnji. Kad god mi je teško, sjetim se lavova iz Klaićeve jer su za mene oni najhrabriji ljudi u svemiru. Mali, a najveći. Suze su ipak došle kasnije. One dođu kad lav postane anđeo...', ispričala je Ćosić.

Početkom 2014. započela je svoje prve novinarske korake na TV Student, a potom je 2016. prešla na HRT. Sve detalje intervjua čitajte na Jutarnji.hr.