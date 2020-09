Nove promjene na Prisavlju: Ljiljana Saucha više neće voditi 'Vijesti iz kulture', a ovo je glavni razlog

Kako je imala priliku otkriti u privatnoj objavi na Facebooku, poznata HRT-ova voditeljica i novinarka Ljiljana Saucha sa 17. rujnom oprostila se od vođenja 'Vijesti iz kulture'

'Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam saznala da ViK više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci!', napisala je Saucha u svojoj privatnoj objavi na Facebooku, a koju prenosi Jutarnji.

O razlozima otkazivanja suradnje svojoj dugogodišnjoj voditeljici i urednici, HRT se zasad nije oglasio.