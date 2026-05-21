Lily Collins oprašta se od uloge koja ju je odvela od Pariza do Grčke

Lily Collins potvrdila je da se serija 'Emily u Parizu' vraća šesti put, ali i da će to biti posljednje poglavlje popularne Netflixove serije
Netflix je potvrdio da će se hit-serija 'Emily u Parizu' završiti nakon šeste sezone, čije je snimanje već počelo u Grčkoj. Vijest je objavila i glavna zvijezda serije Lily Collins, poručivši fanovima da se Emily Cooper vraća za još jednu, posljednju avanturu.
'Šesta sezona donijet će vam sve ono što volite u seriji i poslužiti kao završno poglavlje Emilyjine životne avanture', rekla je Collins u videu kojim je najavila kraj serije. Dodala je i da jedva čeka 'svu magiju koja slijedi' te da finalnu sezonu s obožavateljima proslavi 'na najšik način dosad'.
Emily ovaj put ide u Grčku
Prema Netflixu, Grčka je prva postaja produkcije šeste sezone. Nakon toga ekipa serije odlazi u Monako, a potom se vraća u Pariz, grad koji je od prve epizode ostao središte Emilyjina svijeta.
Ta se lokacija nadovezuje na završnicu pete sezone, u kojoj se otvorila mogućnost novog zapleta između Emily i Gabriela. Netflix je ranije pojasnio da Gabriel, nakon Emilyjina prekida s Marcellom, poziva Emily da mu se pridruži u Grčkoj.
Autor serije Darren Star zahvalio je Netflixu, Paramountu i fanovima koji su pratili Emily od prvih pariških koraka do novih europskih avantura.
'Raditi na seriji 'Emily u Parizu' s ovom izvanrednom glumačkom i kreativnom ekipom bilo je putovanje života. Dok krećemo u posljednju sezonu, jako sam zahvalan Netflixu, Paramountu i, najvažnije, fanovima koji su s nama prošli ovo nevjerojatno putovanje', poručio je Star.
Dodao je da jedva čekaju podijeliti posljednje poglavlje s gledateljima. 'Hvala vam što ste nam dopustili da budemo dio vaših života, da nadahnemo vaše snove o putovanjima i vašu ljubav prema Parizu. Uvijek ćemo imati 'Emily u Parizu'', rekao je.
U najavnom videu pojavljuju se i poznata lica serije: Philippine Leroy-Beaulieu kao Sylvie Grateau, Ashley Park kao Mindy Chen, Lucas Bravo kao Gabriel, Lucien Laviscount kao Alfie, Samuel Arnold kao Julien, Bruno Gouery kao Luc i William Abadie kao Antoine Lambert.
Peta sezona bila je jedan od većih Netflixovih uspjeha: u prvih 11 dana prikupila je 26,8 milijuna globalnih pregleda, bila je broj jedan u 24 zemlje te se našla u Top 10 u 91 zemlji.
Za fanove to znači još jednu rundu ljubavnih komplikacija, modnih izdanja, europskih kulisa i poslovnih drama u Agence Grateauu. No ovaj put s jasnim predznakom: Emilyina priča ide prema kraju.