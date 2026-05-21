Lily Collins oprašta se od uloge koja ju je odvela od Pariza do Grčke

Netflix je potvrdio da će se hit-serija 'Emily u Parizu' završiti nakon šeste sezone, čije je snimanje već počelo u Grčkoj. Vijest je objavila i glavna zvijezda serije Lily Collins , poručivši fanovima da se Emily Cooper vraća za još jednu, posljednju avanturu.

'Šesta sezona donijet će vam sve ono što volite u seriji i poslužiti kao završno poglavlje Emilyjine životne avanture', rekla je Collins u videu kojim je najavila kraj serije. Dodala je i da jedva čeka 'svu magiju koja slijedi' te da finalnu sezonu s obožavateljima proslavi 'na najšik način dosad'.

Emily ovaj put ide u Grčku

Prema Netflixu, Grčka je prva postaja produkcije šeste sezone. Nakon toga ekipa serije odlazi u Monako, a potom se vraća u Pariz, grad koji je od prve epizode ostao središte Emilyjina svijeta.

Ta se lokacija nadovezuje na završnicu pete sezone, u kojoj se otvorila mogućnost novog zapleta između Emily i Gabriela. Netflix je ranije pojasnio da Gabriel, nakon Emilyjina prekida s Marcellom, poziva Emily da mu se pridruži u Grčkoj.

Autor serije Darren Star zahvalio je Netflixu, Paramountu i fanovima koji su pratili Emily od prvih pariških koraka do novih europskih avantura.