Bivša supruga Donalda Trumpa Jr. progovorila o svojoj teškoj dijagnozi

E. K.

21.05.2026 u 19:28

Vanessa Trump Izvor: Profimedia / Autor: Douglas P. DeFelice / Getty images / Profimedia
Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr., objavila je da joj je dijagnosticiran rak dojke te zamolila javnost za privatnost dok se usredotočuje na liječenje i oporavak

Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr., najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavila je na Instagramu da joj je dijagnosticiran rak dojke.

'Iako ovo nije vijest koju itko očekuje, blisko surađujem sa svojim liječničkim timom na planu liječenja', napisala je Vanessa u objavi na društvenim mrežama.

Dodala je da je ranije ovog tjedna prošla medicinski zahvat te zamolila javnost za privatnost dok se posvećuje zdravlju i oporavku.

Zahvalila obitelji i najbližima na podršci

Vanessa Trump poručila je da pokušava ostati usredotočena i optimistična, okružena ljubavlju svoje obitelji, djece i bliskih ljudi.

'Ostajem usredotočena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom svoje obitelji, moje djece i najbližih. Hvala vam na dobroti i podršci, to mi zaista znači više nego što mogu izraziti', napisala je.

Objava Vanesse Trump na Instagramu Izvor: Društvene mreže / Autor: Instragram/Vanessa Trump

Njezina objava ubrzo je prikupila brojne poruke podrške, među kojima i onu Ivanke Trump, najstarije kćeri američkog predsjednika.

'Molim se za tvoju daljnju snagu i brz oporavak. Volim te, mama', napisala je Ivanka u komentaru.

Inače, Vanessa Trump i Donald Trump Jr. razišli su se 2018. godine, a u braku su dobili petero djece. Djeca danas imaju između 11 i 19 godina, a njihova najstarija kći Kai Trump ima velik broj pratitelja na društvenim mrežama i često je viđena i u Bijeloj kući sa svojim djedom.

Vanessa, bivša manekenka, Donalda Trumpa Jr. upoznala je početkom 2000-ih, a upoznao ih je upravo Donald Trump. U ranijem razgovoru za New York Times prisjetila se tog susreta na modnoj reviji.

'Bila sam na toj modnoj reviji. Donald Trump prišao mi je sa svojim sinom: 'Bok, ja sam Donald Trump. Želio sam te upoznati sa svojim sinom Donaldom Trumpom Jr.', ispričala je.

Par se vjenčao 2005. godine u Mar-a-Lagu, Trumpovu imanju na Floridi.

Veza s Tigerom Woodsom

Vanessa Trump i američki golfer Tiger Woods prošle su godine potvrdili da su u vezi. Ta je informacija privukla veliku pozornost američkih medija, osobito zbog činjenice da je riječ o dvoje ljudi čiji su privatni životi već godinama pod povećalom javnosti.

Ipak, u novoj objavi Vanessa je naglasak stavila isključivo na zdravlje, obiteljsku podršku i proces oporavka.

Inače, prema podacima Američkog društva za rak, prosječan rizik da žena u SAD-u tijekom života razvije rak dojke iznosi oko jedan prema osam, odnosno 13 posto. Rak dojke čini oko 30 posto svih novih dijagnoza raka kod žena svake godine.

Kirurški zahvat može izliječiti većinu slučajeva raka dojke, a ako bolest ostane prisutna, kemoterapija, radioterapija i endokrina terapija mogu smanjiti dugoročni rizik od smrtnog ishoda.

Liječenje posljednjih godina napreduje, uključujući ciljane terapije za rani rak dojke, nove oblike hormonske terapije i preciznije metode radioterapije.

AKTIVIRAN PROTOKOL

IZA ZIDINA PALAČE

U NOVOM INTERVJUU

