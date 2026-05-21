Bivša supruga Donalda Trumpa Jr. progovorila o svojoj teškoj dijagnozi

Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr., objavila je da joj je dijagnosticiran rak dojke te zamolila javnost za privatnost dok se usredotočuje na liječenje i oporavak

Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr., najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavila je na Instagramu da joj je dijagnosticiran rak dojke.

'Iako ovo nije vijest koju itko očekuje, blisko surađujem sa svojim liječničkim timom na planu liječenja', napisala je Vanessa u objavi na društvenim mrežama. Dodala je da je ranije ovog tjedna prošla medicinski zahvat te zamolila javnost za privatnost dok se posvećuje zdravlju i oporavku. Zahvalila obitelji i najbližima na podršci Vanessa Trump poručila je da pokušava ostati usredotočena i optimistična, okružena ljubavlju svoje obitelji, djece i bliskih ljudi. 'Ostajem usredotočena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom svoje obitelji, moje djece i najbližih. Hvala vam na dobroti i podršci, to mi zaista znači više nego što mogu izraziti', napisala je.

Njezina objava ubrzo je prikupila brojne poruke podrške, među kojima i onu Ivanke Trump, najstarije kćeri američkog predsjednika. 'Molim se za tvoju daljnju snagu i brz oporavak. Volim te, mama', napisala je Ivanka u komentaru. Inače, Vanessa Trump i Donald Trump Jr. razišli su se 2018. godine, a u braku su dobili petero djece. Djeca danas imaju između 11 i 19 godina, a njihova najstarija kći Kai Trump ima velik broj pratitelja na društvenim mrežama i često je viđena i u Bijeloj kući sa svojim djedom.

