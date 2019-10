Lijepa glumica spremna je za dramu

Ariel Winter koja je od svoje 11. godine dio glumačke postave serije 'Moderna obitelj' komentirala je svoje osjećaje u vezi završetka tog projekta te o željama za daljnju karijeru

Američka glumica Ariel Winter glumi od malih nogu. Svi koji prate seriju 'Moderna obitelj' nesumnjivo je prepoznaju.

S obzirom da je 'Moderna obitelj' komedija, 21-godišnja Ariel Winter bila je oduševljena kad je dobila epizodnu ulogu u seriji 'Zakon i red: Odjel za žrtve'. Mlada glumica spremna je za još drame.

'Apsolutno. Da, mislim da je to nešto na što bih se htjela usredotočiti. Obožavam komediju i mislim da je sjajna, no željela bih raditi nešto potpuno drugačije i smatram da će mi drama pružiti veći izazov. Komedija je isto izazov, no toliko sam je dugo radila, pa bih se željela okušati u nečemu što nije ono što trenutno radim', rekla je Ariel Winter.