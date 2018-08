Lijepa glumica našalila se na račun svog bikinija

Find me where the wild things are.... Iako nas ponekad situacije natjeraju da karakterno budemo zmije😳😉 kožu poput njih ne možemo promijeniti kad izgori😅.Čuvajte se i vjerujte na riječ,i s faktorom 50 može se dobiti lijepa i dugotrajna boja☀️🌊 . . . @eauthermaleavenehrvatska #helthyskin #beachlife #peljesac #summer #actresslife #bojanagregoricvejzovic

A post shared by Bojana Gregoric Vejzovic (@bojana.g.v) on Aug 8, 2018 at 1:15am PDT