Bojana Gregorić je marljivo vježbala za bikini, a istesani trbušnjaci su dokaz da se trud isplati

Pauzu od kazališnih daski glumica Bojana Gregorić Vejzović s veseljem je dočekala te je s obitelji - suprugom Enesom Vejzovićem i djecom Zoe i Raulom - otputovala na dugo očekivani godišnji odmor, a na Instagramu redovito objavljuje fotografije svojih ljetnih avantura. Posljednje u nizu fotografija su i one u kupaćem kostimu, koji je otkrio glumičinu zavidnu figuru i istesane trbušnjake na kojima bi joj mnogi pozavidjeli

Glumica Bojana Gregorić Vejzović jedna je od vlasnica super fit figure, kojom nas oduševi svakog ljeta, kada se razodjene u bikini. Za njezin besprijekoran izgled u bikiniju dio zasluga preuzima genetika, s obzirom na to da lijepa glumica nikada nije imala problema s kilogramima, no trud je, na kraju krajeva, ono što je potrebno da bi se vitka figura zadržala na duže staze.

46-godišnja glumica je nedavno za tportal otkrila kako pripreme za bikini svake godine započinje u zadnji čas, a s obzirom na to da je već neko vrijeme na otoku Pelješcu, na kojem svake godine ljetuje s obitelji, vrijeme za pripreme u teretani je isteklo.

'Joj, ja sam kampanjac. Sve u zadnji čas. Nedavno sam uganula nogu pa sam se dugo na to izvlačila od treninga. Ali definitivno mislim da su potrebni radi zdravlja. Kao bivša plesačica i bivša klasična balerina, biram jake treninge. Zato sam najčešće u teretani po sat vremena i to je vrlo intenzivno i snažno. U 20-ima čovjek s manje truda može postići više stvari, a kasnije je to teže i treba više truda', otkrila je glumica.