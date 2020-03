Legendarni Robert Knjaz na Pickbox NOW!

Emisije o najvećim svjetskim slavljima i ljudima koji, poput Nikole Šubića Zrinskog, imaju biografije za hollywoodski blockbuster

Scenarist, redatelj i voditelj Robert Knjaz godinama nas uveseljava svojim kreativnim idejama, a njegovi dokumentarno-zabavni serijali Hrvatski velikani i Najveće svjetske fešte dostupni su na Pickbox NOW !

“Najveće svjetske fešte” pokazuju 19 najvećih, najluđih svjetskih fešti, i to je serijal koji je pun optimizma, veselja, pozitivnih emocija, a to nam uvijek, kao i u ovim danima korone, svima treba“, izjavio je Knjaz povodom suradnje s Pickbox NOW koji će predstaviti njegove radove i Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.