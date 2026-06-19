JESENSKI ADUT

Kriminal, intrige i mračne tajne grada: Poznati su detalji o seriji 'Specijalisti Zagreb'

D.A.M.

19.06.2026 u 14:08

Serija 'Specijalisti Zagreb'
Serija 'Specijalisti Zagreb' Izvor: Promo fotografije / Autor: RTL promo
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Još mjesecima prije premijere, nova krimi serija Specijalisti Zagreb postala je jedna od najspominjanijih jesenskih novosti na televizijskoj sceni. Kombinacija napete policijske istrage, zamršenih međuljudskih odnosa i prepoznatljivih zagrebačkih lokacija već je zagolicala maštu publike i serijskih fanova

Od 7. rujna nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' stiže na RTL, a gledatelji će je pratiti ponedjeljkom u udarnom terminu; projekt je realiziran u suradnji s producentskom kućom Gal Medija. Tjednima se već intenzivno snima, i to u potpunosti na zagrebačkim lokacijama.

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Sam grad sa svojim četvrtima, znamenitostima i kontrastima pretvara se u važan dio priče, gotovo u živog junaka svake epizode – od povijesnog Donjeg i Gornjeg grada, preko radničke Trešnjevke i brutalističkih zgrada Novog Zagreba, pa sve do Dubrave.

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Osim brojnih eksterijera, u Jadran filmu su podignuti i studijski setovi koji do najsitnijih detalja vjerno oponašaju izgled i atmosferu prave policijske postaje. S bogatom produkcijom, nagrađivanim kreativnim timom i poznatim glumačkim licima, serija donosi spoj humora i napetih krimi zapleta, kroz istrage koje vjerno preslikavaju hrvatsku svakodnevicu.

Glumi zvijezda iz 'Divljih pčela'

Režiju potpisuju Filip Heraković i Filip Mojzeš, dvojac mladih, već afirmiranih redatelja, dok su za scenarij zaduženi provjereni autori Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković. Najmlađeg člana postave, inspektora Tonija Kovačića, igra miljenik publike i zvijezda RTL-ovih 'Divljih pčela' Ivan Barišić. Toni je novi u timu – temperamentni Splićanin, bivši djelatnik USKOK‑a koji nakon misteriozne afere završava u Zagrebu. Impulzivan i nepredvidljiv, s urođenim šarmom koji jednako lako razoružava ljude kao što ih zna i isprovocirati, sada se mora uhvatiti ukoštac s onim najtežim – vlastitim grijesima prošlosti.

Ivan Barišić
Ivan Barišić Izvor: Promo fotografije / Autor: RTL promo

Na čelu tima je glavni inspektor Zoran Jukić, kojeg igra poznati hrvatski glumac i kazališni redatelj Peđa Gvozdić. Zoran je policajac starog kova koji se u istrazi oslanja na instinkt, iskustvo i asocijativno pamćenje iz vremena prije interneta i mobitela. Nekad je bio amaterski boksač, razveden je, a u privatnom životu sve se vrti oko jedne osobe – njegove kćeri Mije, koja mu je najvažnija na svijetu.

Vini Jurčić
Vini Jurčić Izvor: Promo fotografije / Autor: RTL promo

Viša inspektorica i Zoranova zamjenica Ana Kirin, koju tumači Vini Jurčić, jedna je od najzanimljivijih predstavnica mlađe glumačke generacije na filmu i televiziji. Ona je emocionalni oslonac i moralni kompas tima: smirena i strpljiva, oslanja se na empatiju i diplomaciju, pa često smiruje tenzije među kolegama i uspijeva doprijeti do svjedoka i osumnjičenih na način na koji drugi ne mogu.

Viši inspektor Luka Horvat, u izvedbi zadarskog glumca Tonija Gojanovića, timski je analitičar vođen hladnom logikom i prepoznavanjem obrazaca. Nakon uspješne karijere u Europolu i smrti supruge, vraća se u Hrvatsku zbog sina Borne. Lukin briljantan um često je njegova najveća snaga, ali i izvor poteškoća, jer se nerijetko muči sa svakodnevnim ljudskim interakcijama.

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