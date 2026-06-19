Kriminal, intrige i mračne tajne grada: Poznati su detalji o seriji 'Specijalisti Zagreb'

Još mjesecima prije premijere, nova krimi serija Specijalisti Zagreb postala je jedna od najspominjanijih jesenskih novosti na televizijskoj sceni. Kombinacija napete policijske istrage, zamršenih međuljudskih odnosa i prepoznatljivih zagrebačkih lokacija već je zagolicala maštu publike i serijskih fanova

Od 7. rujna nova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' stiže na RTL, a gledatelji će je pratiti ponedjeljkom u udarnom terminu; projekt je realiziran u suradnji s producentskom kućom Gal Medija. Tjednima se već intenzivno snima, i to u potpunosti na zagrebačkim lokacijama.

Sam grad sa svojim četvrtima, znamenitostima i kontrastima pretvara se u važan dio priče, gotovo u živog junaka svake epizode – od povijesnog Donjeg i Gornjeg grada, preko radničke Trešnjevke i brutalističkih zgrada Novog Zagreba, pa sve do Dubrave.

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Osim brojnih eksterijera, u Jadran filmu su podignuti i studijski setovi koji do najsitnijih detalja vjerno oponašaju izgled i atmosferu prave policijske postaje. S bogatom produkcijom, nagrađivanim kreativnim timom i poznatim glumačkim licima, serija donosi spoj humora i napetih krimi zapleta, kroz istrage koje vjerno preslikavaju hrvatsku svakodnevicu. Glumi zvijezda iz 'Divljih pčela' Režiju potpisuju Filip Heraković i Filip Mojzeš, dvojac mladih, već afirmiranih redatelja, dok su za scenarij zaduženi provjereni autori Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković. Najmlađeg člana postave, inspektora Tonija Kovačića, igra miljenik publike i zvijezda RTL-ovih 'Divljih pčela' Ivan Barišić. Toni je novi u timu – temperamentni Splićanin, bivši djelatnik USKOK‑a koji nakon misteriozne afere završava u Zagrebu. Impulzivan i nepredvidljiv, s urođenim šarmom koji jednako lako razoružava ljude kao što ih zna i isprovocirati, sada se mora uhvatiti ukoštac s onim najtežim – vlastitim grijesima prošlosti.

Na čelu tima je glavni inspektor Zoran Jukić, kojeg igra poznati hrvatski glumac i kazališni redatelj Peđa Gvozdić. Zoran je policajac starog kova koji se u istrazi oslanja na instinkt, iskustvo i asocijativno pamćenje iz vremena prije interneta i mobitela. Nekad je bio amaterski boksač, razveden je, a u privatnom životu sve se vrti oko jedne osobe – njegove kćeri Mije, koja mu je najvažnija na svijetu.