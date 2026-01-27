'PRVA'

Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong i povukla neočekivan potez

E. K.

27.01.2026 u 23:35

Konstrakta
Konstrakta Izvor: Promo fotografije / Autor: Cepelin Media
Bionic
Reading

Konstrakta je objavila novu pjesmu za Eurosong pod naslovom 'Prva', ali bez namjere da uđe u natjecanje, uz tvrdnju 'samoproglašenje je rješenje'

Na njoj svojstven način u nekoliko rečenica objasnila je o čemu se radi.

'Pjesma 'Prva' je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon pjesama 'In corpore sano' i 'Novo, bolje'.

vezane vijesti

Umjesto sudjelovanja u službenoj natjecateljskoj proceduri, odlučili smo se za paralelnu platformu – KZE26 – kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong', komentirala je Konstrakta. Time se eurovizijski serijal ove godine nastavlja kao autorski projekt, nezavisan od natjecateljskih procedura.

Izvor: Društvene mreže / Autor: YouTube

'Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcionira i sam Eurosong. Službeni popis zemalja koje sudjeluju na Eurovision Song Contest 2026. je kraći za 5 zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami sudionici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti na kojima Eurosong insistira selektivno i pristrano provode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu, na Eurosong pod našim uvjetima', zaključila je pjevačica. Pjesma 'Prva' objavljena je na kanalu Zemlje gruva i svim digitalnim platformama u periodu pojačanog interesa javnosti za Eurosong i nacionalne selekcije širom diljem Europe.

Glazbu za singl potpisuju Milovan Bošković i Ana Đurić, a tekst Ana Đurić. Video spot je najavljen za 28. veljače ove godine. I tako je Konstrakta kao i dosad ostala vjerna sebi i umjetnosti koja ju čini izuzetno posebnom, a i značajnom na sceni u svakom smislu.

Inače, Konstrakta je umjetničko ime srpske kantautorice i pjevačice Ane Đurić (rođ. Ignjatović), rođene 1978. godine u Beogradu, koja je široj publici postala poznata nastupom na Eurosongu 2022. s pjesmom 'In corpore sano'.

Po struci je diplomirana arhitektica, a prije solo karijere bila je vokal alternativnog/indie pop benda Zemlja gruva!, s kojim je objavila više albuma i postala prepoznatljivo lice beogradske scene.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANTONELA SRNA

ANTONELA SRNA

Sestra našeg Zvonimira Srne nakon drame na terenu nije skrivala suze
ŽIVOTNA AVANTURA

ŽIVOTNA AVANTURA

Pogledajte! Objavljena autentična snimka Kolindina skoka u ledeno more
PRVA DAMA AMERIKE

PRVA DAMA AMERIKE

Melania Trump prekinula šutnju i poslala snažnu poruku: 'Moramo se ujediniti'

najpopularnije

Još vijesti