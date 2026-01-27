Konstrakta objavila pjesmu za Eurosong i povukla neočekivan potez

' Pjesma 'Prva' je objavljena u okviru kampanje KZE26 kao treća epizoda našeg eurovizijskog serijala, nakon pjesama 'In corpore sano' i 'Novo, bolje' .

Na njoj svojstven način u nekoliko rečenica objasnila je o čemu se radi.

Umjesto sudjelovanja u službenoj natjecateljskoj proceduri, odlučili smo se za paralelnu platformu – KZE26 – kao prostor samostalnog pozicioniranja i bez ambicija odlaska na Eurosong', komentirala je Konstrakta . Time se eurovizijski serijal ove godine nastavlja kao autorski projekt, nezavisan od natjecateljskih procedura.

'Ovakav pristup smatramo logičnim nastavkom serijala, imajući u vidu okolnosti u kojima danas funkcionira i sam Eurosong. Službeni popis zemalja koje sudjeluju na Eurovision Song Contest 2026. je kraći za 5 zemalja u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da posljednjih godina i sami sudionici preispituju kako se deklarativni principi apolitičnosti na kojima Eurosong insistira selektivno i pristrano provode u praksi. Za ovu priliku imamo i staru krilaticu, na Eurosong pod našim uvjetima', zaključila je pjevačica. Pjesma 'Prva' objavljena je na kanalu Zemlje gruva i svim digitalnim platformama u periodu pojačanog interesa javnosti za Eurosong i nacionalne selekcije širom diljem Europe.

Glazbu za singl potpisuju Milovan Bošković i Ana Đurić, a tekst Ana Đurić. Video spot je najavljen za 28. veljače ove godine. I tako je Konstrakta kao i dosad ostala vjerna sebi i umjetnosti koja ju čini izuzetno posebnom, a i značajnom na sceni u svakom smislu.

Inače, Konstrakta je umjetničko ime srpske kantautorice i pjevačice Ane Đurić (rođ. Ignjatović), rođene 1978. godine u Beogradu, koja je široj publici postala poznata nastupom na Eurosongu 2022. s pjesmom 'In corpore sano'.

Po struci je diplomirana arhitektica, a prije solo karijere bila je vokal alternativnog/indie pop benda Zemlja gruva!, s kojim je objavila više albuma i postala prepoznatljivo lice beogradske scene.