Princezu Charlene više nitko ne prepoznaje: Promijenila je izgled, ali i ponašanje

I.Bradić

27.01.2026 u 22:33

Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Princeza Charlene posljednjim je pojavama potpuno promijenila imidž - od izgleda do govora tijela, zbog čega mnogi smatraju da je započela novu, samouvjereniju fazu života. Iako ju je godinama pratio epitet 'najtuznije princeze', sada djeluje prisutnije, opuštenije i odlučnije zauzeti svoje mjesto uz Alberta i na monegaškom dvoru

Zvali smo je 'tužnom princezom' i zapamtili po suzama na dan njezina vlastita vjenčanja, no princeza Charlene danas je daleko od toga. Više od 14 godina otkako je došla u Monako, Charlene je skupila hrabrosti i krenula zauzimati stav princeze s vlastitim interesima i glasom.

Odabir odjevnih kombinacija

Zaokret je prvenstveno vidljiv u njezinom stilu! Njezin izbor odjeće postao je smeliji i moderniji s naglaskom na elegantne, ali suvremenije kombinacije koje savršeno odražavaju njezinu 'novu' samopouzdanu osobnost.

Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posebnu pozornost privukla je nedavno na glamuroznom događanju Monaco Under the Stars kada je zablistala u raskošnom kaputu od mekanog antilopa u toploj nijansi devine dlake, komadu koji već sada obećava status novog klasika u njezinoj kolekciji.

Sofisticirani dizajn modne kuće Nour Hammour princeza je stilski nadogradila promišljenim odabirom dodataka: smeđom Prada torbom i visokim Miu Miu čizmama u boji konjaka.

Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Vinaj Jean-Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zauzima stav

Promjene u ponašanju nisu promaknule oku ugledne kraljevske autorice Arlene Prinsloo, kako otkriva u ekskluzivnom intervjuu za prestižni britanski časopis Hello!. Stručnjakinja smatra da je princeza Charlene od Monaka konačno ispisala vlastita pravila kraljevskog ponašanja: 'Čini mi se da je princeza Charlene od Monaka konačno uspostavila vlastiti protokol kraljevskog ponašanja.'

Kako objašnjava, to je bilo posebno vidljivo tijekom svečane proslave Nacionalnog praznika u studenom 2025: 'Djeluje nevjerojatno kraljevski, zapravo čak i više nego što je princeza Grace ikada izgledala.'

Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
  • Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prinsloo tvrdi da ulazimo u eru princeze Charlene čije će ponašanje pošovati tradiciju koju su uspostavili njezin suprug i kneževska kuća, ali će je 'rafinirati i učiniti autentično svojom'.

Međutim, ova sofisticirana transformacija nije plod trenutka, već je rezultat dugogodišnjeg truda i osobnog razvoja.

'I mislim da s ovim samopouzdanjem počinje novo poglavlje u njezinom životu', naglašava Arlene Prinsloo te dodaje: 'Ostavlja iza sebe sve glasine o vjenčanju i svojoj želji da živi u Švicarskoj - sve koje su bile neutemeljene. Sada počinje novo poglavlje, a ona ostaje ovdje.'

