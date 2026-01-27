Princezu Charlene više nitko ne prepoznaje: Promijenila je izgled, ali i ponašanje

Princeza Charlene posljednjim je pojavama potpuno promijenila imidž - od izgleda do govora tijela, zbog čega mnogi smatraju da je započela novu, samouvjereniju fazu života. Iako ju je godinama pratio epitet 'najtuznije princeze', sada djeluje prisutnije, opuštenije i odlučnije zauzeti svoje mjesto uz Alberta i na monegaškom dvoru

Zvali smo je 'tužnom princezom' i zapamtili po suzama na dan njezina vlastita vjenčanja, no princeza Charlene danas je daleko od toga. Više od 14 godina otkako je došla u Monako, Charlene je skupila hrabrosti i krenula zauzimati stav princeze s vlastitim interesima i glasom.

Odabir odjevnih kombinacija Zaokret je prvenstveno vidljiv u njezinom stilu! Njezin izbor odjeće postao je smeliji i moderniji s naglaskom na elegantne, ali suvremenije kombinacije koje savršeno odražavaju njezinu 'novu' samopouzdanu osobnost.

Posebnu pozornost privukla je nedavno na glamuroznom događanju Monaco Under the Stars kada je zablistala u raskošnom kaputu od mekanog antilopa u toploj nijansi devine dlake, komadu koji već sada obećava status novog klasika u njezinoj kolekciji. Sofisticirani dizajn modne kuće Nour Hammour princeza je stilski nadogradila promišljenim odabirom dodataka: smeđom Prada torbom i visokim Miu Miu čizmama u boji konjaka.

Zauzima stav Promjene u ponašanju nisu promaknule oku ugledne kraljevske autorice Arlene Prinsloo, kako otkriva u ekskluzivnom intervjuu za prestižni britanski časopis Hello!. Stručnjakinja smatra da je princeza Charlene od Monaka konačno ispisala vlastita pravila kraljevskog ponašanja: 'Čini mi se da je princeza Charlene od Monaka konačno uspostavila vlastiti protokol kraljevskog ponašanja.' Kako objašnjava, to je bilo posebno vidljivo tijekom svečane proslave Nacionalnog praznika u studenom 2025: 'Djeluje nevjerojatno kraljevski, zapravo čak i više nego što je princeza Grace ikada izgledala.'

