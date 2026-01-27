Zvijezde serije za kojom su svi poludjeli izazvali pravu euforiju među fanovima

Zvijezdama popularne serije 'Heated Rivalry' Hudsona Williamsu i Connoru Storrieju ukazala se iznimna čast te su nosili i olimpijsku baklju uoči Zimskih olimpijskih igara u Italiji

Zvijezde hvaljene serije Heated Rivalry (Vruće suparništvo), Hudson Williams i Connor Storrie, odjeveni u službene olimpijske ružičasto-bijele trenirke, sudjelovali su u štafeti s olimpijskom bakljom uoči Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026., koje se službeno počinju 6. veljače na stadionu San Siro.

Kamere su zabilježile simpatičan trenutak kada je Williams predao plamen Storrieju uz usklik 'Go papi, go papi!', a oduševljenoj publici je dodao: 'Ovo je ludo!' Ovaj događaj ponovno potvrđuje što je već mjesecima očito: dvojica glumaca i njihova serija o hokejašima postao je pravi fenomen. Snimka temeljena na popularnoj seriji romana Game Changers Rachel Reid prati burni odnos dva vrhunska hokejaša koji se desetljećima mrze na ledu, a izvan njega potajno vole. Počevši kao skromni, niskobudžetni projekt za kanadsku platformu Crave, zahvaljujući distribuciji na HBO Maxu pretvorila se u jednu od najgledanijih i najocjenjenijih serija zadnjih godina.

Talentirani glumci, čiji su likovi uspješno podigli popularnost NHL-a (posebice Bostona i Montreala) i promovirali inkluzivnost u sportu tradicionalno zatvorenom za LGBTQ+ zajednicu, sada nose olimpijsku baklju kao globalni ambasadori. Njihov dolazak vidi se kao simbol nove, otvorene sportske ere koja spaja pop-kulturu i olimpijske vrijednosti. Inače, službene uniforme Fondazione Milano Cortina 2026 nastale su u suradnji s brendom Salomon: jakne u žutoj i magenta boji spajaju funkcionalnost i estetiku.

