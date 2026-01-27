Ivana Kekin, Željka Ogresta, Dubravko Merlić...: Evo tko je sve bio na premijeri

Premijera predstave 'Samci' u zagrebačkoj Gavelli privukla je mnoga poznata imena, a među njima i Ivanu Kekin, Josipu Lisac, bračni par Željku Ogrestu i Dubravka Merlića...
Premijeru u Gavelli nisu propustili ni Ivana Roščić, Tihana Lazović Trifunović, Miran Kurspahić, Marija Škaričić i dr.
Inače, predstava 'Samci', nastala je prema tekstovima srpskog dramatičara Gordana Mihića, te je kroz političku satiru i intimne sudbine pojedinaca otvorila pitanje usamljenosti koja je prisutna u društvu više nego ikada prije.
'Samci' su postavljeni na Gavellinu scenu u suradnji s Gradskom kazališnom kućom Bjelovar, a režiju potpisuju Nina Kleflin i Bogdan Diklić, koji su objedinili Mihićeve tekstove 'Gospodin Foka' i 'Siroti mali hrčki'.
U predstavi glume Bogdan Diklić, Bojan Navojec, Andrej Dojkić, Ranko Zidarić, Domagoj Janković, Jelena Miholjević i Natalija Đorđević.
Scenografiju potpisuje Tanja Lacko, kostimografiju Marita Ćopo, glazbu Tomislav Babić, a oblikovanje svjetla Zdravko Stolnik. Minimalističko scensko rješenje naglašava klaustrofobičnost prostora i dodatno ističe isprepletenost privatnog i političkog.