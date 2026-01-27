'SAMCI' U GAVELLI

Ivana Kekin, Željka Ogresta, Dubravko Merlić...: Evo tko je sve bio na premijeri

E. K.

27.01.2026 u 22:58

Ivana Kekin, Dubravko Merlić i Željka Ogresta, Josipa Lisac
Ivana Kekin, Dubravko Merlić i Željka Ogresta, Josipa Lisac Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic
Bionic
Reading

Premijera predstave 'Samci' u zagrebačkoj Gavelli privukla je mnoga poznata imena, a među njima i Ivanu Kekin, Josipu Lisac, bračni par Željku Ogrestu i Dubravka Merlića...

Premijeru u Gavelli nisu propustili ni Ivana Roščić, Tihana Lazović Trifunović, Miran Kurspahić, Marija Škaričić i dr.

vezane vijesti

Inače, predstava 'Samci', nastala je prema tekstovima srpskog dramatičara Gordana Mihića, te je kroz političku satiru i intimne sudbine pojedinaca otvorila pitanje usamljenosti koja je prisutna u društvu više nego ikada prije.

'Samci' su postavljeni na Gavellinu scenu u suradnji s Gradskom kazališnom kućom Bjelovar, a režiju potpisuju Nina Kleflin i Bogdan Diklić, koji su objedinili Mihićeve tekstove 'Gospodin Foka' i 'Siroti mali hrčki'.

Josipa Lisac
  • Josip Jurčevic, Josip Radeljak
  • Miran Kurspahić
  • Ivana Kekin
  • Marijana Batinić i Ivana Roščić
  • Marija Škaričić i Tihana Lazović Trifunović
    +2
Poznati na premijeri 'Samaca' Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

U predstavi glume Bogdan Diklić, Bojan Navojec, Andrej Dojkić, Ranko Zidarić, Domagoj Janković, Jelena Miholjević i Natalija Đorđević.  

Scenografiju potpisuje Tanja Lacko, kostimografiju Marita Ćopo, glazbu Tomislav Babić, a oblikovanje svjetla Zdravko Stolnik. Minimalističko scensko rješenje naglašava klaustrofobičnost prostora i dodatno ističe isprepletenost privatnog i političkog.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANTONELA SRNA

ANTONELA SRNA

Sestra našeg Zvonimira Srne nakon drame na terenu nije skrivala suze
ŽIVOTNA AVANTURA

ŽIVOTNA AVANTURA

Pogledajte! Objavljena autentična snimka Kolindina skoka u ledeno more
PRVA DAMA AMERIKE

PRVA DAMA AMERIKE

Melania Trump prekinula šutnju i poslala snažnu poruku: 'Moramo se ujediniti'

najpopularnije

Još vijesti