Cristiano Ronaldo dojurio za Georginom u Madrid, no ona je već spakirala kofere

Kako smo ranije pisali na tportalu, Georgina Rodriguez je nedavno s djecom napustila Rijad i otputovala u španjolsku prijestolnicu gdje trenutno borave, dok je 41-godišnji Cristiano Ronaldo ostao u Saudijskoj Arabiji zbog profesionalnih obveza. No, čini se da se obitelj ponovno nakratko spojila, možda ne u istom gradu, ali su barem oboje na europskom tlu.

Ronaldo je viđen kako u odličnom raspoloženju napušta jedan od madridskih lokala , odjeven u crno-bijelu Loewe košulju, nakon čega je uskočio na stražnje sjedalo bijelog automobila. Njegova 32-godišnja zaručnica nije bila uz njega budući da je bila počasna gošća na glamuroznom događaju u rimskoj palači Barberini.

Inače, ovaj slavni par upoznao se 2016. godine kada je Ronaldo primijetio Georginu dok je radila kao prodavačica u Guccijevom butiku u Madridu. Zaručili su se početkom 2025. , a slavni je nogometaš nedavno za medije otkrio i zanimljive detalje prosidbe.

Zanosna brineta izgledala je nevjerojatno 'chic' u crnoj uskoj haljini koja je isticala njezinu figuru, a krasio ju je i jedinstven cvjetni dizajn u samom središtu. Svoj besprijekoran izgled upotpunila je vrtoglavo visokim crnim štiklama s tankom potpeticom i elegantnom podignutom frizurom. Georgina je sjedila u prvom redu do slavne talijanske influencerice Chiare Ferragni, koja je također oduševila prisutne u crnoj haljini od čipke.

'Jedna stvar koju kod nje obožavam je to što joj prsten uopće nije bio važan. Pitala me jesam li iskren, a ja sam joj odgovorio: 'Želim tebe i želim se oženiti tobom'', ispričao je nedavno Ronaldo, priznajući pritom da su ga tijekom prosidbe svladale emocije: 'Nisam plakao, ali imao sam suze u očima.'

Savršeni trenutak

Slavni nogometaš krenuo je u opsežnu potragu za savršenim zaručničkim prstenom prije nego što je postavio sudbonosno pitanje svojoj dugogodišnjoj partnerici. Kako je rekao, po prirodi 'nije romantičan tip', no osjetio je da je trenutak bio savršen.

'Bilo je oko 1 sat ujutro. Naše su kćeri spavale. Jedan prijatelj mi je dao prsten, a baš dok sam joj ga davao, ušlo je dvoje naše djece i rekli su: 'Tata, dat ćeš mami prsten i pitat ćeš je da se uda za tebe.' Rekao sam sam sebi: 'Wow, ovo je pravi trenutak da kaže da.' Bilo je to to. Znao sam da ću to jednog dana učiniti, ali nisam planirao da to bude baš tada', prisjetio se.