PROCURILI SPISI

Keith Urban odrekao se skrbništva i s kćerima će provoditi samo 59 dana godišnje

N. Sa

01.10.2025 u 11:01

Nicole Kidman i Keith Urban
Nicole Kidman i Keith Urban Izvor: EPA / Autor: BIANCA DE MARCHI
Bionic
Reading

Britanski Daily Mail dokopao se sudske dokumentacije i tako doznao da će Nicole Kidman, nakon razvoda od Keitha Urbana, postati primarni roditelj njihovih kćeri Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14). Glumica i country pjevač dogovorili su vrlo neobičan plan zajedničkog roditeljstva po kojem će Nicole provoditi čak 306 dana u godini s djecom, dok će Keith s njima biti tek 59 dana

Prema dogovoru, Keith Urban će viđati kćeri svaki drugi vikend, od subote ujutro do nedjelje navečer, dok će ostalo vrijeme provoditi s majkom. Par će također dijeliti posebne prilike: kćeri će biti uz Nicole Kidman za Majčin dan i Uskrs, a s Keithom za Dan očeva i Dan zahvalnosti.

vezane vijesti

Unatoč podjeli vremena, bivši supružnici će zajednički odlučivati o važnim pitanjima u vezi s obrazovanjem i izvanškolskim aktivnostima svojih kćeri. Obje strane odrekle su se alimentacije i uzdržavanja, budući da je Keith unaprijed podmirio sve obaveze, te su pristali podijeliti sudske troškove na pola.

Nicole Kidman i Keith Urban
Nicole Kidman i Keith Urban Izvor: EPA / Autor: BIANCA DE MARCHI

Dogovorom je naglašeno kako će i dalje 'pružati djeci stabilnost i ljubav', a zabranjeno im je međusobno govoriti negativno jedno o drugome ili članovima šire obitelji. Također, oboje moraju u roku od 60 dana pohađati obavezni roditeljski seminar.

Nicole Kidman i Tom Cruise
  • Nicole Kidman i Tom Cruise
  • Nicole Kidman i Tom Cruise
  • Nicole Kidman i Tom Cruise
  • Nicole Kidman i Tom Cruise
Nicole Kidman i Tom Cruise Izvor: EPA / Autor: Maurizio_Brambatti

Nicole je zahtjev za razvod podnijela u utorak, nakon 19 godina braka, navodeći nepomirljive razlike. Iako su posljednjih mjeseci bili razdvojeni zbog gustih rasporeda - ona na snimanjima, a on na svjetskoj turneji High and Alive - razvod je, kako tvrdi izvor, Nicole teško pao, a šokirala ju je i glasina da je Urban već u vezi s mlađom ženom iz glazbene industrije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAKON RASTAVE

NAKON RASTAVE

Nije mu dugo trebalo: Keith Urban već ima novu djevojku
NEKOLIKO VEZA I DVA BRAKA

NEKOLIKO VEZA I DVA BRAKA

Koga je Nicole Kidman zavela, koga voljela: Ovo su sve njezine velike ljubavi
KRUNIDBA KRALJA TOMISLAVA

KRUNIDBA KRALJA TOMISLAVA

Šušur je počeo: Splitska premijera okupila brojne poznate

najpopularnije

Još vijesti