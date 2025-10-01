Keith Urban odrekao se skrbništva i s kćerima će provoditi samo 59 dana godišnje

Britanski Daily Mail dokopao se sudske dokumentacije i tako doznao da će Nicole Kidman, nakon razvoda od Keitha Urbana, postati primarni roditelj njihovih kćeri Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14). Glumica i country pjevač dogovorili su vrlo neobičan plan zajedničkog roditeljstva po kojem će Nicole provoditi čak 306 dana u godini s djecom, dok će Keith s njima biti tek 59 dana
Prema dogovoru, Keith Urban će viđati kćeri svaki drugi vikend, od subote ujutro do nedjelje navečer, dok će ostalo vrijeme provoditi s majkom. Par će također dijeliti posebne prilike: kćeri će biti uz Nicole Kidman za Majčin dan i Uskrs, a s Keithom za Dan očeva i Dan zahvalnosti.
Unatoč podjeli vremena, bivši supružnici će zajednički odlučivati o važnim pitanjima u vezi s obrazovanjem i izvanškolskim aktivnostima svojih kćeri. Obje strane odrekle su se alimentacije i uzdržavanja, budući da je Keith unaprijed podmirio sve obaveze, te su pristali podijeliti sudske troškove na pola.
Dogovorom je naglašeno kako će i dalje 'pružati djeci stabilnost i ljubav', a zabranjeno im je međusobno govoriti negativno jedno o drugome ili članovima šire obitelji. Također, oboje moraju u roku od 60 dana pohađati obavezni roditeljski seminar.
Nicole je zahtjev za razvod podnijela u utorak, nakon 19 godina braka, navodeći nepomirljive razlike. Iako su posljednjih mjeseci bili razdvojeni zbog gustih rasporeda - ona na snimanjima, a on na svjetskoj turneji High and Alive - razvod je, kako tvrdi izvor, Nicole teško pao, a šokirala ju je i glasina da je Urban već u vezi s mlađom ženom iz glazbene industrije.