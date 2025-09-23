Kći Salme Hayek i francuskog milijardera postala je punoljetna, pogledajte kako je izgledao party

Uz fotografiju iz djetinjstva, meksička glumica Salma Hayek , prisjetila se trenutaka kad je Valentina Paloma učila hodati, sa znatiželjnim pogledom i zaraznim smijehom koji je ispunjavao kuću, naglasivši godine bliskosti koje su ih povezale.

'Moja prekrasna plesna kraljice. Danas si postala punoljetna !!!!! Toliko se stvari promijenilo u tvom životu, no ti si i dalje ostala ona ista', poručila je Salma naglasivši kćerinu autentičnost koja se nije promijenila s vremenom.

U nastavku je Valentinu opisala kao snažnu i osjećajn u, s 'dobrim, strastvenim srcem, mudrom dušom punom magije' te 'nezaustavljivom silom prirode' uz britak humor i tvrdoglavu upornost. Poruku je zaključila potvrdom bezuvjetne ljubavi i slavljenjem neraskidive veze koja će, kako je istaknula, samo rasti kroz nova životna poglavlja.

Objava je prikupila više od 90 tisuća lajkova, a među čestitarima se izdvojila i Eiza Gonzalez, koja je napisala: Divine Valentina! Sretan ti rođendan, volimo te! ❤️❤️🎂🎂

Inače, jedinu kćer Valentinu Palomu Salma Hayek dobila je s francuskim milijarderom i predsjednikom konglomerata luksuznih marki Kerig, Francoisom-Henryjem Pinaultom.