SLAVLJENICA VALENTINA

Kći Salme Hayek i francuskog milijardera postala je punoljetna, pogledajte kako je izgledao party

N. Sa

23.09.2025 u 10:33

Salma Hayek i François-Henri Pinault
Salma Hayek i François-Henri Pinault Izvor: EPA / Autor: ANDRE PAIN
Bionic
Reading

Slavna Meksikanka, Salma Hayek, obilježila je 18. rođendan svoje kćeri Valentine Palome dirljivom objavom na društvenim mrežama, istaknuvši kako je ponosna na mladu ženu u koju je izrasla

Uz fotografiju iz djetinjstva, meksička glumica Salma Hayek, prisjetila se trenutaka kad je Valentina Paloma učila hodati, sa znatiželjnim pogledom i zaraznim smijehom koji je ispunjavao kuću, naglasivši godine bliskosti koje su ih povezale.

'Moja prekrasna plesna kraljice. Danas si postala punoljetna !!!!! Toliko se stvari promijenilo u tvom životu, no ti si i dalje ostala ona ista', poručila je Salma naglasivši kćerinu autentičnost koja se nije promijenila s vremenom.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

U nastavku je Valentinu opisala kao snažnu i osjećajnu, s 'dobrim, strastvenim srcem, mudrom dušom punom magije' te 'nezaustavljivom silom prirode' uz britak humor i tvrdoglavu upornost. Poruku je zaključila potvrdom bezuvjetne ljubavi i slavljenjem neraskidive veze koja će, kako je istaknula, samo rasti kroz nova životna poglavlja.

Objava je prikupila više od 90 tisuća lajkova, a među čestitarima se izdvojila i Eiza Gonzalez, koja je napisala: Divine Valentina! Sretan ti rođendan, volimo te! ❤️❤️🎂🎂

Inače, jedinu kćer Valentinu Palomu Salma Hayek dobila je s francuskim milijarderom i predsjednikom konglomerata luksuznih marki Kerig, Francoisom-Henryjem Pinaultom.

