Kasandra progovorila o pravom razlogu odlaska sa scene i kako sada izgleda njezin život: 'Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže'

Jedna od najvećih zvijezda devedesetih koja se proslavila se i glasom koji je imao raspon od čak 4 oktave na vrhuncu slave misteriozno nestala je sa scene i godinama se nije čulo za nju. Kolale su razne priče i teorije o njezinom povlačenju, no ona je sada odlučila ispričati što se točno dogodilo

Nema toga tko se ne sjeća hitova 'I've got a feeeling' i 'Nisi ti jedini na svijetu?'. Karizmatična pjevačica u javnosti posljednji put pojavila prije 14 godina na rođendanu bivšeg menadžera Vladimira Mihaljeka Mihe u zagrebačkom hotelu, a od tada kao da je u zemlju propala. Mnogi su pokušavali doći do nje, imali 'saćekuše' pred vratima kuće gdje je živjela s majkom, no onda se najprije pojavila na Facebooku.

View this post on Instagram

'Bih li se vratila na scenu? Mene glazba vuče, imam glazbenu školu. No sad su važnije neke druge stvari. Kad se rodiš s darom za glazbu, profesorica me izdvojila iz pet škola i poslala u glazbenu školu, postoji želja. Trebam obnoviti znanje klavira, kao što i obnavljam znanje jezika. Imala sam peticu iz engleskog i njemačkog. To mi je razbibriga. Slušam Stevieja Wondera da se opustim, umjesto apaurina', rekla je. Na pitanje o ljubavi izjavila je da nema. 'Ne znam mogu li me ljudi shvatiti. Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže. Sretna sam kad si sve u kući pospremim', naglasila je pjevačica.