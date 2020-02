Kao djevojčica mučila se s mucanjem, a danas je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda

Emily Blunt progovorila je u velikom intervjuu za Marie Claire o izazovu s kojim se susreće od malih nogu. Naime, iako je napravila sjajnu glumačku karijeru, prvo u rodnoj Britaniji, a potom i u Hollywoodu Emily Blunt muca, no to je uistinu nemoguće primijetiti.

Mrzila je kad je morala odgovarati pred cijelim razredom ili čitati naglas, no kad je imala 12 godina, nastavnik ju je ipak nagovorio da sudjeluje u predstavi koju je izvodio njen razred, iako isprva nije željela. 'Mislim da bi bila dobra. čuo sam te kako ispuštati čudne glasove i oponašaš ljude. Pa ako bi se glumilo sa šašavim glasom, bi li razmislila da to učiniš? Zašto be bi glumila s naglaskom?' Za mene kao dijete bilo je to oslobađajuće iskustvo. Odjednom sam govorila tečno. Izmakla sam se od same sebe na neki način, i to je bilo oslobađajuće. Govorila sam s groznim sjevernjačkim naglaskom. Tada sam prvi put shvatila da ja mucanje mogu kontrolirati.' objasnila je Blunt iako, kako je nadodala, nije nakon tog iskustva planirala nastaviti s glumom iako je uživala glumeći. Njena želja je bila studirati španjolski jezik i raditi u Ujedinjenim narodima, a osobito je voljela strane jezike jer kad ih je govorila uopće nije mucala, no onda je tijekom boravka u internatu sudjelovala u predstavi koja je završila na uglednom festivalu Fringe u Edinburghu.