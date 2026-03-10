Joshua Jackson prekinuo šutnju o smrti Jamesa Van Der Beeka i rastužio fanove

Joshua Jackson prvi se put javno osvrnuo na smrt Jamesa Van Der Beeka, kolege iz serije 'Dawson's Creek', istaknuvši koliko je taj gubitak težak, osobito za njegovu obitelj. Glumac je pritom najavio i kampanju kojom želi potaknuti ljude na preventivne preglede i rano otkrivanje raka.

Gotovo mjesec dana nakon smrti Jamesa Van Der Beeka, Joshua Jackson prekinuo je šutnju i u emisiji 'Today' govorio o gubitku prijatelja i kolege s kojim je obilježio jednu od najpoznatijih tinejdžerskih serija s kraja devedesetih. Van Der Beek preminuo je 11. veljače u 48. godini nakon borbe sa stadijem 3 kolorektalnog karcinoma.

Jackson je priznao da mu cijela situacija danas izgleda drukčije nego nekad, ponajprije zato što je i sam otac. Rekao je da ga posebno pogađa razmjer tragedije za Van Der Beekovu obitelj te da je proces suočavanja s gubitkom i dalje u tijeku. James Van Der Beek iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i njihovo šestero djece. Prisjetio se kolege iz 'Dawson's Creeka' Govoreći o njihovim zajedničkim godinama u seriji 'Dawson's Creek', Jackson je istaknuo da je to bilo formativno razdoblje za obojicu, ali i dodao da je njegov doprinos tek fusnota u onome što je Van Der Beek ostvario u privatnom životu. Opisao ga je kao 'dobrog čovjeka', predanog supruga, partnera i oca, koji je i najteže okolnosti podnosio s dostojanstvom.

James Van Der Beek sa suprugom Kimberly Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia



James Van Der Beek sa suprugom Kimberly Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Upravo je obiteljska dimenzija njegova života, prema Jacksonovim riječima, ono što danas najviše ostaje u sjećanju. Naglasio je da je Van Der Beek bio čovjek vjere i uvjerenja, ali i netko tko je uvijek bio potpuno prisutan za svoju obitelj. Njegovu uspomenu želi pretvoriti u poziv na preglede Jackson je istodobno otkrio da se uključio u kampanju farmaceutske kompanije, kojom želi podići svijest o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka. U sklopu te akcije snimio je i javnu poruku kojom poziva ljude, posebno muškarce, da ne odgađaju razgovor s liječnikom i potrebna testiranja. Poručio je da mnogi i dalje izbjegavaju liječničke preglede, iako upravo rano otkrivanje bolesti može biti ključno za ishod liječenja. Dodao je i da muškarci često nerado govore o takvim temama, što, kako smatra, u ovom slučaju može imati ozbiljne posljedice.

James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia







+2 James Van Der Beek Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Smrt koja je potresla i kolege i publiku Van Der Beekova smrt odjeknula je među kolegama i fanovima serije, a posljednjih tjedana o njemu su javno govorile i druge zvijezde 'Dawson's Creeka'. Michelle Williams istaknula je da joj je glumac 'stalno na umu', dok je njegova supruga Kimberly nedavno objavila dirljivu poruku na njegov rođendan. Jacksonovo prvo javno istupanje zato je privuklo veliku pažnju jer je, osim tuge, donijelo i jasnu poruku o važnosti prevencije, temi koju je Van Der Beek i sam snažno otvorio tijekom svoje bolesti.