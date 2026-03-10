RANJEŽIO PRATITELJE

Iste crte lica, isti osmijeh: Nikola iz 'Divljih pčela' pokazao brata, fanovi ne mogu vjerovati koliko sliče

D.A.M.

10.03.2026 u 16:42

Ivan Barišić
Ivan Barišić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tom Dubravec
Ljubavni trokut između njegova lika, Cvite i njezine sestre Zore jedna je od priča koje gledatelji 'Divljih pčela' trenutno prate s najviše napetosti, pa se mnogi pitaju kome će na kraju pripasti srce šarmantnog junaka. Dok se na ekranu raspliću emocije i drame, Ivan Barišić izvan seta atmosferu opušta duhovitim objavama, a obožavatelje je posebno razveselio kad je pokazao brata. Odmah su krenuli komentari kako su im lice i osmijeh gotovo 'copy‑paste'

Ivan Barišić 'isplivao' je kao jedno od najugodnijih mladih glumačkih iznenađenja - uvjerljivom igrom i prirodnom karizmom brzo je osvojio i publiku i kritiku.

Ljubavni trokut

U 'Divljim pčelama' utjelovio je jednog od najpozitivnijih likova, no tijekom serije pokazao je i svoju nešto tamniju stranu kada je uplovio u zabranjenu vezu sa šogoricom, Cvitinom (Lidija Penić-Grgaš) i sestrom Zorom (Lidija Kordić). Upravo zato gledatelji s posebnom napetošću prate što će se dalje događati u tom ljubavnom trokutu i hoće li mu publika oprostiti preljub.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Na Instagramu je objavio fotografiju koja je pratiteljima odmah popravila dan. Pozirao je u društvu brata Davida, uz jednostavan opis 'jedna bratska', a njihov široki osmijeh i čaše u rukama odaju opušteno, veselo druženje.

Kao glazbenu pozadinu odabrao je pjesmu 'Istog smo roda' Olivera i Petra Dragojevića, pa je cijeli prizor dobio dodatnu emotivnu težinu i naglasio koliko mu je taj odnos važan.

Ivan Barišić o 'Divljim pčelama': 'Emotivan sam i borim se za ljubav do kraja'

Za tportal je ranije pričao o podršci obitelji.

'Bogu hvala imam veliku podršku svoje obitelji i imao sam je od početka. Da nema moje mame Lucije i moga tate Tadije, ne bih nikada došao do ovdje. A da ne pričam o mojoj sestri Barbari i bratu Davidu koji su moji najveći fanovi odmalena. Moja obitelj su bili moji prvi gledatelji i drago mi je da me sada mogu svaki dan gledati na TV-u', rekao nam je u razgovoru.

tportal
