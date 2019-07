Još je jednom 'izvisila': Donald Trump odlučio u novu kampanju ući bez podrške kćeri

Iako je u prošloj kampanji za američkog predsjednika, koju je onda i osvojio, Donald Trump odlučio fokus staviti na važnost obitelji, što je dovelo do toga da je kćerki i zetu dao pozicije u Bijeloj kući, u idućoj kampanji jedne osobe neće biti. Prema pisanjima nekih medija, njegova kći iz braka s Marlom Maples, Tiffany Trump, neće sudjelovati u kampanji

I doista, Donald Jr., Ivanka i Eric igrali su veliku ulogu u očevom izboru 2016. godine, no ne i Tiffany, koja se pojavila tek na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, na kojoj je izjavila tek kako je 'nervozna' i da 'nikada nije mislila da će se obraćati javnosti'.

No, sve to i ne treba pretjerano čuditi, budući da je Tiffany Trump odrasla samo s majkom Marlom Maples u Kaliforniji, daleko od Trumpovog penthousea u New Yorku i cijele te obitelji. Navodno je njihov odnos zapravo i dodatno se pogoršao otkako je on postao predsjednik, pa su znali ne pričati mjesecima.