Jessica Alba uživa na odmoru s djecom: Pokazala nekoliko badića koji su oduševili pratitelje

Lav

Karizma vam je naglašena i ljudi jače reagiraju na vaše riječi i nastup, bilo da se pojavljujete u poslovnom okruženju ili u intimnijem društvu. Ako imate priliku prezentirati ideju, održati sastanak ili se posebno potruditi oko nekog odnosa, danas možete ostaviti snažan, ali i topao dojam. Pripazite samo da ne skliznete u prevelika očekivanja pohvala – najvažnije priznanje danas dolazi iz osjećaja da ste bili potpuno svoj.