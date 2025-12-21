Jessica Alba uživa na odmoru s djecom: Pokazala nekoliko badića koji su oduševili pratitelje

Dok drugi naveliko prave planove za blagdanski stol i kićenje bora, Jessica Alba sa svoje troje djece – Honorom, Haven i Hayesom Warrenom gušta u sunčanju i kupanju. Kako izgleda njihova idila, otkrila je svojim fanovima
'Još nekoliko trenutaka najboljeg tjedna s mojim omiljenim ljudima', napisala je Jessica Alba u najnovijoj objavi na Instagramu, a među brojnim fotografijama pokazala je i svoje 'resort' modne kombinacije.
Komplimenti stižu
U prvom planu našli su se i chic kupaći kostimi. Alba je pozirala u nekoliko bikinija, uključujući model s leopard obrubom te crno-bijeli set s uzorkom. Njezina objava izazvala su oduševljenje među pratiteljima koji su joj, osim uranjenih čestitki za Božić udijelili komplimente na račun izgleda.
Ranije ovog tjedna Alba je objavila nekoliko fotografija, a među njima i selfie prepun nježnosti na kojem izmjenje poljupce i zagrljaje s 11 godina mlađim dečkom Dannyjem Ramirezom s kojim je potvrdila vezu u rujnu pojavivši se zajedno na finalu US Opena.
U objavi je među ostalim sažela trenutke iz Floride, uključujući i kadrove s koncerta njezine prijateljice Kelly Rowland, gdje je Alba snimljena u publici.