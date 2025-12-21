tropski đir

Jessica Alba uživa na odmoru s djecom: Pokazala nekoliko badića koji su oduševili pratitelje

D.A.M.

21.12.2025 u 08:53

Jessica Alba
Jessica Alba Izvor: Profimedia / Autor: Ammar ABD RABBO / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Dok drugi naveliko prave planove za blagdanski stol i kićenje bora, Jessica Alba sa svoje troje djece – Honorom, Haven i Hayesom Warrenom gušta u sunčanju i kupanju. Kako izgleda njihova idila, otkrila je svojim fanovima

'Još nekoliko trenutaka najboljeg tjedna s mojim omiljenim ljudima', napisala je Jessica Alba u najnovijoj objavi na Instagramu, a među brojnim fotografijama pokazala je i svoje 'resort' modne kombinacije.

vezane vijesti

Komplimenti stižu

U prvom planu našli su se i chic kupaći kostimi. Alba je pozirala u nekoliko bikinija, uključujući model s leopard obrubom te crno-bijeli set s uzorkom. Njezina objava izazvala su oduševljenje među pratiteljima koji su joj, osim uranjenih čestitki za Božić udijelili komplimente na račun izgleda.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Ranije ovog tjedna Alba je objavila nekoliko fotografija, a među njima i selfie prepun nježnosti na kojem izmjenje poljupce i zagrljaje s 11 godina mlađim dečkom Dannyjem Ramirezom s kojim je potvrdila vezu u rujnu pojavivši se zajedno na finalu US Opena.

Jessica Alba
  • Jessica Alba
  • Jessica Alba
  • Jessica Alba
Jessica Alba Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER

U objavi je među ostalim sažela trenutke iz Floride, uključujući i kadrove s koncerta njezine prijateljice Kelly Rowland, gdje je Alba snimljena u publici.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
stiže uskoro

stiže uskoro

Gledali smo je u 'Lejli', a sada dolazi u novoj turskoj seriji 'Tajne prošlosti'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

BEZ DLAKE NA JEZIKU

Emir Hadžihafizbegović: 'Čačkalica je najjeftinija stvar na svijetu, a ljudski život postao je jeftiniji i od nje'
OBJAŠNJENJE ZAVRŠNICE

OBJAŠNJENJE ZAVRŠNICE

Kraj filma 'Jedna bitka za drugom' zbunio gledatelje: evo tko je Willin otac

najpopularnije

Još vijesti