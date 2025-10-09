Jennifer Aniston progovorila o traumi koja je obilježila njezino djetinjstvo

Razvod njezinih roditelja je bio toliko užasan da je postala 'pijun', što ju je odvelo na terapiju, ispričala je Jennifer za Harper's Bazaar.

Buduća holivudska ikona postala je 'pijun' dok su se njih dvoje fokusirali na to kako bi se nadjačali jedno drugo tijekom tog posebno teškog razdoblja. Glumica iz serije 'Prijatelji' istaknula je da roditelji tada zapravo nisu znali kako paziti na svoju djecu tijekom razvoda jer je to bilo drugačije doba.

Vječna 'it' djevojka Hollywooda imala je samo devet godina u to vrijeme.

'Njihov razvod nije bio prijateljski ni na koji način, i to je bilo vrijeme kada nije bilo puno svijesti o tome kako se ponašati zbog djeteta', prisjetila se.

'To je bila najmanja od briga mojih roditelja – bilo je više, kako mogu povrijediti jedno drugo? A ja sam bila samo pijun', rekla je iskreno omiljena Rachel iz 'Prijatelja'. Komedija joj je, rekla je, postala izvor utjehe: uživala je u TV programima, a kasnije je to postala njezina glumačka 'niša'.

Upisala se u školu za izvedbene umjetnosti na Manhattanu, zatim je krenula intenzivno na audicije. 'Prijatelji' koji su se počeli snimati 1994. godine tada su joj promijenili život.

'Postoji nešto u kemiji glumačke postave što je stvorilo trenutak 'munje u boci'' i to se jednostavno snimilo kamerom', rekla je.

Dotaknula se u intervjuu i svepristunog ageizma: 'Društvena ideja o datumu isteka jednostavno više ne postoji – to je stara ideologija. Mi smo ovdje i više smo od polovice populacije... i biste li vi uopće bili ovdje da nije nas?, rekla je jasno zvijezda serije The Morning Show.