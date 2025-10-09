Iza njih je više od 20 godina braka: Slavni par privukao ogromnu pozornost

MADS I HANNE

Na premijeri filma 'Den sidste viking' (The Last Viking) upriličenoj u Kopenhagenu, glavne su zvijezde bili slavni danski glumac Mads Mikkelsen i njegova lijepa supruga Hanne Jacobsen

Mads Mikkelsen (58) poznat je po tome da svoj privatni život drži daleko od reflektora, a njegova dugogodišnja veza s koreografkinjom Hanne Jacobsen savršen je primjer holivudskog braka koji uspješno funkcionira već više od dva desetljeća.

Mikkelsen i Jacobsen vjenčali su se 2000. godine i zajedno imaju dvoje djece - kćerku Violu (rođenu 1992.) i sina Carla (rođenog 1997.). Unatoč Madsovoj međunarodnoj slavi zahvaljujući ulogama u filmovima poput 'Casino Royale', 'Hannibal' i 'Indiana Jones', par je uvijek čvrsto stajao na poziciji da njihov obiteljski život ostane privatan.

Par je raspoloženo pozirao fotografima, a njihova je bliskost bila itekako vidljiva.

Treba spomenuti i kako Hanne nije samo 'supruga slavne osobe' - ona je priznata koreografkinja i plesačica koja je gradila vlastitu karijeru neovisno o suprugovu uspjehu. Par se upoznao u Danskoj prije Madsove međunarodne slave, što je stvorilo čvrste temelje njihove veze.

Mikkelsen često ističe kako je Hanne ključna za održavanje stabilnosti obitelji dok on putuje svijetom zbog snimanja. 'Ona je ta koja drži sve na okupu dok sam ja odsutan', rekao je u jednom od rijetkih intervjua o privatnom životu.

Inače, 'Den sidste viking je crna komedija koju je napisao i režirao Anders Thomas Jensen, poznat po svojim kontroverznim humorističnim filmovima. Film predstavlja šestu suradnju između Jensena, Madsa Mikkelsena i Nikolaja Lie Kaasa te donosi urnebesnu i dirljivu priču o obiteljskim vezama.

