Jedan od najboljih tenisača svih vremena Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković dali su intervju novinaru Grahamu Besingeru te odvojeno odgovarali na škakljiva pitanja. Tema ponovne trudnoće za Jelenu je naprosto završena, dok se Novak veseli vidjeti još djece u svom domu

'Uf teško pitanje. Jako sam sretan što imam dvoje djece, mi smo kao par trenutno sretni s tim. No sada ću vam dati jedan vrlo politički odgovor, nikad se ne zna. Život je pun divnih iznenađenja, tko zna što nas čega’, rekao je Novak Đoković na pitanje vidi li u budućnosti još djece u svojoj obitelji, istovremeno se crveneći u obrazima, dajući do znanja da mu je ova tema vrlo nelagodna.

‘Oduvijek sam bila fokusirana na Novaka, njegovu karijeru i potrebe.Znate, to postane pomalo frustrirajuće, stalno se pitate gdje su u svemu tome vaše potrebe. Za to ne mogu kriviti svog supruga, jer to je bio moj izbor. No, sve se promijenilo kada sam postala majka. Naš sin Stefan sve je nekako posložio na svoje mjesto. Kako bi bila što bolja mama, trebala sam postati dobra i sebi’, objasnila je Jelena.