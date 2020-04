View this post on Instagram

I became a hairdresser for the kids during this quarantine 😊 aaand, my references are so convincing that my hubby is going to become a caveman before sitting in the hot seat to let me give him a good trim 🤣🤪😊 Cheers to all the new skills we acquire!! 🥂 and big shoutout to all the hairdressers who manage to successfully do their job while kids are jumping around and moving in the chair. True art! 🙌👏👍 I’ve spent 3h per dog grooming them - and they cannot complain 🤣🐩 @djokernole Hehe, postala sam i frizer za vreme ovog karantina. Kose rastu, upadaju u oči... mora nešto da se preduzme 😊 Klince sam toliko dobro ošišala da je muž odlučio da će pre da postane pećinski čovek nego da sedne u stolicu da ga sredim 🤪🤣😆 Nema veze, toliko novih veština učimo tokom ove izolacije... jedan veliki pozdrav za sve frizere koji uspešno obavljaju svoj posao dok se mali radoznalci vrpolje i žale u stolici! E to je umetnost! 👏🙌👍 🥰 deca i kučići su najzahvalniji, ne žale se uopšte, samo nastave da se igraju. Mada sam ih po 3 sata šišala... mukice 🤣🐩 💇‍♀️👨‍👩‍👧‍👦 #quarantinelife #momlife #izolacija