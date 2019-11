Janko Popović Volarić otkrio nam je kakva glazba ga opušta i koje serije najviše voli gledati

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca, koji se u novije vrijeme iskazao i kao voditelj u showu 'Ples sa zvijezdama', a kojeg gledatelji trenutno mogu pratiti kao člana žirija u 'Supertalentu', uz brojne angažmane i prilično popunjen raspored stiže se posvetiti sebi i relaksirati uz televiziju, ali i otići na neki dobar koncert

Trenutno čitam dva scenarija za serije i knjigu psihologa Jordana Petersona: '12 pravila za život'. Knjiga mi je zanimljiva, u nekim dijelovima izvrsna, ali moram priznati da me ponekad i pomalo nervira jer se ne slažem sa svim njegovim stavovima. Bez obzira na to, bavi se interesantnim temama i jednostavnim jezikom suočava nas sa nekim šprancama po kojima živimo i koje su nam sada već usađene, a sputavaju nas u našem rastu i napretku te u odnosima s drugim ljudima.

Gledam dosta serija. Volim dobru priču koja me uvuče u temu i likove. Uz dobre američke i skandinavske, najdraže su mi engleske serije jer su u njihovim scenarijima nekako najdublje ocrtani likovi te često s najviše stila i 'osjećaja za mjeru i kajanje' obrađuju teme o kojima govore. Nedavno sam se pak vratio na 'Breaking bad', koji sam kada se prikazivao odgledao od početka do kraja i još tada si obećao da ću ga kad-tad ponovo gledati.

Što vas opušta kad je riječ o glazbi? Što se od glazbe najviše vrti na našoj play listi? Na kojem ste zadnjem koncertu bili?

Imam suludu playlistu na kojoj su moje najdraže pjesme bez obzira na žanr. To nitko osim mene ne može slušati. Na njoj ima svega, od jazza, klasike i reggaea do elektronike. A zadnji koncert na kojem sam bio nastup je naših poznatih pijanista i bubnjara Mateja Meštrovića i Borne Šercara. To je bio više lagan, zabavan koncert vrhunskih glazbenika na kojem su se oni upuštali u neke nove žanrove, zabavljali i eksperimentirali, a publika je uživala u njihovoj izvanrednoj tehnici i talentu u nešto opuštenijoj atmosferi od one u kojoj najčešće sviraju.

Bez kojeg gadgeta ne možete i zašto?

Imam dva glavna gadgeta, ako zanemarimo mobitel. To su sunčane naočale i Braunov trimer za bradu. Naočale me štite od previše svjetla, a trimer od zapuštanja sebe samog.