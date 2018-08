Jacques Houdek se u dirljivoj objavi prisjetio anegdote s Oliverom

Pjevač Jacques Huodek na svoju je stranicu Facebooka stavio dirljivu objavu svog omiljenog sjećanja na Olivera Dragojevića

'Bože, kakav je to prekrasan rođendan bio! 14. travnja 2015. godine, u velikoj dvorani V. Lisinskog, sa svima vama, najdraži moji, i s Oliverom koji je stigao kao iznenađenje... Izveli smo 'Tko sam ja da ti sudim?' i 'Galeb i ja'. NEOPISIVO. NEZABORAVNO.

Bogu hvala da imam ovu prekrasnu uspomenu za cijeli život! Ovo je jedini put da smo pjevali skupa. Kad se samo sjetim, čitavih mjesec dana sam skupljao hrabrosti da ga pozovem. Realno, nije bilo osnove za strah, znali smo se, on je doista uvijek bio pristupačan, srdačan, no ipak... Kad imaš takvo strahopoštovanje prema legendi, naprosto je teško racionalno razmišljati...

I onda, kad je već bilo 'pet do 12' konačno sam okrenuo njegov broj, a Oli se javio s broda. Odmah sam se ispričao, rekao da nije hitno, možemo se čuti i kad pristane... Kaže on - mali, ne p...., kaži - kako si, šta triba? I tu ja krenem redom, od Poncija Pilata - te da imam koncert, te mi je rođendan, a eto najveća mi je želja da mi on dođe... Govori Oli, kratko i jasno - kad je koncert? Dolazim. Šta ćemo pivat? ‘Oćemo li jednu moju, jednu tvoju? Da jednu moju - odgovaram ja... (pitam se jesam li dostojan?)... Kaže Oli - imaš ti lipih pisama...