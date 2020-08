Izgorio na suncu: Željko Kerum crnom je košuljom pokušao prikriti crvenilo na trbuhu

Nikoga nije začudilo što se nakon fijaska Hrvatske građanske stranke na nedavno održanim izborima, njegov predsjednik Željko Kerum odlučio ne pojaviti u izbornom stožeru. Očito odlučan u namjeri da čim prije zaboravi što se sve dogodilo, Keruma od tada nismo imali prilike viđati u javnosti, sve do sada...

Predsjednik Hrvatske građanske stranke i nekadašnji splitski gradonačelnik, ovih je dana snimljen u marini Rogoznica i to na svom brodu, kojim je upravljao skiper.

Ono što se jasno vidi na fotografiji, a što nije mogla sakriti ni crna košulja, zakopčana tek s dva gumba, je da je Kerum izgorio na suncu, no, on se time nije niti najmanje zamarao. Na brodu nije viđena njegova supruga Fani, kao ni djeca, no iza jednog sjedišta na brodu bila je dobro uglavljena ružičasta krafna na napuhavanje.