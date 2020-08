Trenuci samo za njih: Nives Ivanišević ne prestaje se hvaliti malenim Oliverom

U rujnu 2018. radijska voditeljica Nives Čanović rodila je svoje prvo dijete te suprugu Goranu Ivaniševiću podarila sina Olivera. Maleni nasljednik, kojeg slavni roditelji vješto kriju od medija, izrastao je stasitog dvogodišnjaka te nosi frizuru kakvu je nekoć obožavao njegov otac

Radijska voditeljica nedavno je prošla kroz težak životni period kada je izgubila majku, no izgleda da vedra Nives utjehu pronalazi u svojim najmilijima, a posebno preslatkom sinu kojeg dijeli s nekadašnjim tenisačem.

Kao i inače, brižna mama emotikom plavog srca prekrila je lice svog jedinca, no s fotografije je jasno vidljivo koliko je Oliver izrastao.

'Moram se pohvaliti i držati sama sebi fige da se neće sada pokvariti jer on je zen-beba. To su svi rekli, od deset sati leta, sedam i pol je spavao. Dobar je. Nemojte me mrziti, mame, ali fakat je dobar’, nedavno je rekla u emisiji InMagazin.