Istraživački klasik u novom ruhu: 'Provjereno' s promjenama izgleda i uvijek zanimljivim sadržajem

'Provjereno' je jedna od onih emisija uz koje se četvrtak pretvara u mali društveni ritual: već godinama publika joj vjeruje, vraća se zbog hrabrih tema i ostaje zbog osjećaja da se nepravde doista mogu raspetljati kada ih netko uporno i stručno iznese na svjetlo dana. S vremenom je postala više od TV formata - svojevrsna adresa za pitanja koja 'žuljaju' cijelu zajednicu. Upravo zato svaki novi početak sezone dočekuje se s nestrpljenjem

'Provjereno' se nakon ljetne pauze vraća se na male ekrane. Emisija, koja je još od 2007. sinonim za istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, od 4. rujna, pod uredničkom palicom Mate Barišića kreće s novom, 19. sezonom. Neustrašiva voditeljica i reporterka Ema Branica, reporterke Danka Derifaj, Maja Medaković, Ana Malbaša Major, Barbara Majstorović Ivezić, Jelena Rastočić i Nikolina Cetinić, uz producenticu emisije Martinu Pandžu Brnić, pobrinut će se da 'Provjereno' gledateljima svakog četvrtka pripremi zanimljive reportaže i u novoj sezoni donese priče koje moraju biti ispričane.

Nastavljaju svojim dobro poznatim tempom, ali, otkriva urednik Mato Barišić, donose i nešto novo. 'Nova, 19. sezona počinje velikom izmjenom u smislu vizualnog identiteta. Tu nakon dugo vremena donosimo velike promjene. U sadržajnom ostajemo dosljedni onom po čemu je naša istraživačka emisija i prepoznata u gotovo dva desetljeća na malim ekranima. Važne i velike priče su u pripremi. Priče koje se tiču svih nas, one od javnog interesa.'

Šaroliki spektar priča Nove teme i ove sezone će svakog četvrtka iz studija gledateljima najavljivati Ema Branica, koja ne skriva uzbuđenje oko priča koje su već počeli pripremati. 'Pripremamo šaroliki spektar priča od prijevara, kršenja radničkih prava, pravosudnih skandala, suludih nelogičnosti i nepravde do nevjerojatnih životnih priča koje će gledatelji upoznati kroz našu kameru i bit će ispričane na naš prepoznatljiv način. Dok je emisija bila u ljetnoj pauzi, kolala je i lažna priča te je Provjereno postalo žrtva prijevare pa ćemo se i time baviti', otkriva Branica.

Nije prvi put da se ekipa 'Provjerenog' nosi s napadima, no ovi hrabri reporteri poznati su po svojem neumornom i predanom radu. Višestruko nagrađivana redakcija otkrila je brojne nepravde u društvu, istražila brojne propuste u radu institucija, a tijekom 18 godina promijenila stotine života. Iza njih je 760 epizoda, tisuće ispričanih priča, ali i dalje pronalaze one koje tek trebaju biti ispričane.