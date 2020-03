Iskreno priznanje nakon dva propala braka: Heidi Klum tek je u 16 godina mlađem Tomu Kaulitzu pronašla pravog partnera

Njemački supermodel Heidi Klum u kolovozu se udala za 16 godina mlađeg glazbenika Toma Kaulitza. Zgodna plavuša tvrdi kako je tek u njemu pronašla pravog partnera s kojim je u svemu kompatibilna

Iako se za svog drugog supruga, glazbenika Seala s kojim dijeli dvoje djece, te koji je svojevremeno posvojio njezinu prvorođenu kćer, iznova udala čak sedam puta, Heidi Klum tek je sada otvorila srce i priznala da je on bio potpuno pogrešan čovjek za nju.

'Ako imam nekih problema u životu ili poslu, on je uvijek tu uz mene. Zna slušati, ali i pomoći kada treba. Presretna sam što napokon imam partnera'.

'Protekla godina bila je za mene nabijena poslovnim projektima, a osim toga upoznala sam svog današnjeg supruga Toma. Osjećam se kao da sam napokon pronašla pravog partnera za sebe', rekla je u novom razgovoru za britanski The Sun te dodala:

Slavna Njemica u braku sa Sealom provela je dugih devet godina, a nakon što su se vjenčali, par je odlučio svake godine obnoviti svoje zavjete na svečanoj ceremoniji. Sudeći po njezinim najnovijim izjavama, sve je to bilo pretvaranje i gluma, jer pravog je partnera pronašla tek u 16 godina mlađem novom suprugu Tomu Kaulitzu.

'Po prvi puta imam uz sebe osobu s kojom mogu o svemu razgovarati i koja me u potpunosti razumije. Nekoga tko dijeli sve zadaće u našem zajedničkom životu. Do sada je sve to bilo samo na meni', pojasnila je 46-godišnjakinja koja iza sebe osim propalog braka sa Sealom ima i onaj sa stilistom Ricom Pipinom ali i izvanbračnu vezu s Flaviom Briatorem s kojim je dobila kćer Helene.