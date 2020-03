Ida Prester apelira: 'Saznajte kome treba pomoć, ljudi se srame pozvati'

View this post on Instagram

Sjetite se vasih starijih susjeda!! 👵👨‍🦳 Puno njih zive sami, nemaju nikoga da im pomogne u ovom kaosu. Zvonite po zgradi, saznajte kome treba pomoc, ljudi se srame pozvati.. 💔 Budite solidarni ❤️ Nama mala gesta, njima znaci zivot. #stayhome #quarantine #oldpeople #neighbors #helptheold