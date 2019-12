Ida Prester: 'Prioriteti se skroz pretumbaju kad dobiješ djecu - sad su mi od svega najvažniji mir, red, čist zrak, dobro školstvo i zdravstvo'

Nakon petnaest godina rada u raznim glazbenim projektima - Lollobrigida, MAiKA, Frau Casio... - odlučila se na samostalan put. Pod svojim imenom Ida Prester predstavila je pjesmu 'Šansa', za koju je sama napisala tekst i glazbu, a prvi put je i sama svoj izdavač. Voditeljica, aktivistica, umjetnica zaraznog osmijeha koja se nikad nije bojala izraziti svoje mišljenje u zgusnutom rasporedu našla je vremena razgovarati s tportalom

Još neke vaše kolegice iz svijeta glazbe proslavile su se u poduzetničkim vodama. Što mislite, zašto se sve više njih okreće u tom smjeru?

Biti glazbenik uglavnom znači biti poduzetnik. Osim ako radiš u školi ili sviraš u orkestru, pa primaš fiksnu plaću. Ali mi u pop/rock muzici naučili smo na vjetrometinu. Malo glazbenika može si priuštiti da radi samo to, pa pokreću druge poslove. Apsolutno to podržavam i treba se svatko oprobati u svemu što mu padne na pamet, pa i promijeniti karijeru ako ga povuče nešto drugo. Uz glazbu sam voditeljica, PR i kolumnistica. Život je jedan, a na kraju ti je žao samo za prilikama koje si mogao iskoristiti, a nisi imao hrabrosti.

Objavljivat ćete za svoju diskografsku kuću, koju ste nazvali Ida Prester. Hoćete li izdavati i druge izvođače i kakvi mogu doći pod vaše okrilje?

(smijeh) O tome nisam razmišljala kad sam pokrenula tu priču, ali javilo mi se već nekoliko glazbenika da im pomognem s tim. Realno, nama je autorima diskografski posao najdosadniji dio bavljenja muzikom. Teško se natjerati na toliku birokraciju. Prelomila sam to, pa pomoz’ Bog. Za početak ću pod svojim labelom objaviti pjesme onih autora s kojima surađujem, imam neke duete, zajedničke nastupe, pa ćemo vidjeti. Otvorena sam i za to.

Pjesma 'Šansa' prva vam je samostalna otkad ste 'umirovili' Lollobrigidu. Kakve su reakcije?

Da ne bude zabune, nisam umirovila Lollobrigidu, i dalje imamo dogovorene nastupe. Samo se više očekuje od ostalih članova da preuzmu inicijativu. Meni je sad fokus na solo albumu i puno radim na tome. Reakcije su prilično usuglašene, svi su mi rekli - napokon! Nakon toliko godina bilo je i vrijeme da se ne skrivam iza pseudonima. Nije ovo što sada radim skroz novi žanr, niti neki velik zaokret. I dalje je to electro pop, ali manje neurotično mladenački, malo smireniji, suptilniji. Kako sam ja odrasla, tako je i moja publika rasla sa mnom. Zajedno idemo dalje.

Zašto ste se uopće odlučili na odlazak u solo vode?

Prvenstveno zbog moje druge bendovske polovice - Petre. Ona je nedavno rodila treće dijete i u kaosu je sa svojim privatnim obavezama. Uz to radi ozbiljan posao u korporaciji. Na sve više koncerata morala sam ići bez nje. Tako je to u ovoj fazi, dok su nam djeca mala. Možda ćemo se opet vratiti starom entuzijazmu Lollobrigide kad postavimo malce na noge, ali trenutno mi nije to - to.