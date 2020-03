Ida Prester: Za pjesmu sa Zagrebačkog festivala inspirirala me objava s Instagrama

S pjesmom 'Šansa', objavljenom prije nekoliko mjeseci, pjevačica Ida Prester okrenula je novu stranicu u karijeri i otisnula se u solo vode koju je objavila za svoju vlastitu izdavačku kuću

'Volim napuniti kadu s vremena na vrijeme. Nekoć je to bilo moje vrijeme za čitanje, ali sada sam najčešće toliko premorena da samo žmirim, nerijetko i zadrijemam, pa se probudim u hladnoj vodi', rekla je kroz smijeh za tportal Ida i dodala kako nije baš neki glamur, ali da nju bar nakratko regenerira.

U jednoj od svojih zapaženijih izjava Ida se u par riječi osvrnula na životne prioritete pa je otkrila kako za šminkanje nema vremena, ali ga nađe za stvaranje glazbe.

Za pjesmu 'Minuta', koju je u siječnju izvela na Zagrebačkom festivalu, Ida je inspiraciju pronašla u kratkoj objavi svoje prijateljice na Instagramu.

'Prijateljica me pitala 'Imaš li minutu da pričaš sa mnom cijelu noć'. Ima li jače ljubavne izjave? Toliko me lupila ta rečenica da sam konstruirala cijeli roman u glavi. Sve je bilo tu - strast, očaj, opsesija, nada... To su ti čarobni trenuci kad u sat vremena nastane kompletan tekst, melodija, čak sam i scenarij spota imala pred očima', otkrila je za Jutarnji list Ida.

'Tako je to u kreativi, suština se uvijek napravi u sekundi, a onda slijede mjeseci aranžiranja, snimanja, peglanja, realizacije. Rezultat je tu, nadam se da ćete lako ući u ovu zimsku noćnu priču, pogotovo vi nesretno zaljubljeni', dodala je Ida.