Hrvatski glumac glumio je i u 'Sopranosima', a sada stiže u 'Sjene prošlosti'

RTL od ponedjeljka, 1. rujna, vraća hit seriju 'Sjene prošlosti', a već je jasno da će nova sezona donijeti svježu energiju i neočekivane preokrete. Uz nove dramske zaplete i intrigantne likove, u kvart nam stižu i nova lica koja će zasigurno cijelu seriju podići na višu razinu .

Nakon duže pauze na malim ekranima ponovno ćemo gledati Vandu Winter, a sada je potvrđeno da u ekipu dolazi i glumac Jack Dimich – Željko Dimić iz Kozarske Dubice, koji je svoju karijeru gradio i u samom srcu Hollywooda, gdje je i malo prilagodio ime američkim standardima.

Dimich, koji već godinama živi i radi u New Yorku, završio je prestižni Lee Strasberg Institut za film i kazalište, a njegov talent prepoznali su brojni američki producenti i redatelji. Publika ga pamti iz svjetskih hit-serija poput 'Obitelj Soprano', 'CSI', 'Zakon i red', 'Castle" i 'Hawaii Five-O', a sada se vraća na domaći teren.

'Dosta sam radio u regiji tijekom zadnje tri godine. Prvi put radim u Hrvatskoj, ne računajući HNK. Oduševljen sam i kako me ekipa prihvatila, ali i profesionalnošću koju zaista imaju. Tako da mi se bilo vrlo lako uklopiti. Kao glumcu mi je zadovoljstvo gostovati u ovakvoj seriji', rekao je glumac koji će utjeloviti lika kojeg ćemo gledati uz lik doktorice Olge.

U drugoj sezoni popularne serije utjelovit će liječnika Andriju Severa – lik koji će donijeti dodatnu napetost, ali i puno emocija. Sam glumac ne skriva uzbuđenje što se pridružio već dobro uigranoj RTL-ovoj postavi, a gledatelji se već pitaju kakvu će ulogu njegov dolazak odigrati u životima stanovnika kvarta.

'Andrija je zaljubljen u jednu divnu damu u ovoj seriji, ali ne smijem reći kako se zove, prepuštam vašoj publici da otkrije. Ljudi koji me poznaju kažu da sam emotivan čovjek. Eto, Andrija Sever je zaista emotivan karakter i potrudio sam se dati mu svoj maksimum iznutra, dati svoju dušu ovom krasnom liku', istaknuo je glumac za RTL.