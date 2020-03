HRT-ovku Maju Ciglenečki gledat ćemo u 'Zvijezde pjevaju', a otkrila nam je kako se sprema za show, ali i od čijih kritika strahuje

Plavokosa voditeljica od rujna je na HTV-u i pravo je osvježenje na malim ekranima. Starije kolege je hvale, a kritičare i gledatelje osvojila je svojom besprijekornom dikcijom i simpatičnošću. Uskoro ćemo je moći gledati u novoj ulozi, i to pjevačkoj, jer je pristala biti dijelom popularnog showa 'Zvijezde pjevaju'. Kako to da je pristala na taj angažman, ima li otprije kakvo glazbeno iskustvo i čijih se kritika najviše boji, otkrila je u razgovoru za tportal

Ovaj show pratim iz sezone u sezonu i već godinama mi uveseljava subotnje večeri. Kada je stigao poziv da se priključim ovogodišnjoj postavi, nisam se nimalo dvoumila. Svaka nova stavka u kalendaru je izazov, ali s obzirom na to da većinom radim ujutro, probe se uglavnom mogu ugurati u ranije poslijepodnevne sate pa ostaje vremena za obiteljska druženja u nastavku dana. Ako nešto moram žrtvovati, onda će to i ovoga puta biti kvalitetan san.

U djetinjstvu sam pjevala u crkvenom zboru i folklornom ansamblu. Iz obitelji sam u kojoj su se svi u nekoj fazi života bavili glazbom, osim mame, koja ima nepogrešiv glazbeni ukus. Svirala sam sintesajzer u glazbenoj školi, no sve je to bilo prije srednje škole. Čini mi se tako davno.

Ovaj tjedan počinju službene probe, no redovito sam u kontaktu s mentorom Bojanom. Šaljemo si linkove na pjesme koje nam se čine interesantne, a kada se vidimo, pustimo glasove da vidimo koliko smo usklađeni i što nam najviše odgovara.

Suprug Bojan je još prije nekoliko mjeseci natuknuo kako bi bilo fora da me pozovu u 'Zvijezde pjevaju'. Trenutačno je u fazi formiranja najbolje navijačke ekipe u sastavu naših prijatelja i susjeda!

Slušam svašta. Od aktualnih Billboardovih hitova do uspješnica iz 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Obožavam glazbu. Jedini kriterij je da bude kvalitetna. Svakako je jedna od velikih privilegija rada na Hrvatskom radiju suradnja s glazbenim urednicima, a na dnevnoj bazi otkrivaju mi prekrasne pjesme koje sama vjerojatno nikad ne bih iskopala.

To još ne znam. Radujem se što ću se okušati u različitim žanrovima i pritom se, vjerujem, odlično zabaviti!

Koji ste koncert zadnji pogledali i album kupili?

Posljednje albume iz moje kolekcije poklonio mi je suprug Bojan za rođendan - 'Tracker' Marka Knopflera i 'Live in London' Leonarda Cohena. Dva koja sam si baš priželjkivala. Posljednji koncert na kojem sam bila onaj je Đorđa Balaševića u zagrebačkoj Areni krajem prošle godine, a velikom privilegijom smatram to što sam čak dvaput uživo slušala Chrisa Reu u Zagrebu. To su bila nezaboravna iskustva.

Što slušaju vaši ukućani i tko će s vama biti u studiju te navijati?

Suprug i ja imamo prilično sličan glazbeni ukus, tako da se kod nas uvijek sluša glazba koja mi je po guštu. Iako, ako ćemo iskreno, u posljednje vrijeme nađe se i puno veselih dječjih pjesmica, koje znamo napamet, htjeli – ne htjeli. U studiju će biti, uz moju fenomenalnu ekipu s HRT-a, obitelj, susjedi i najbliži prijatelji koji su odmah počeli kovati planove oko rekvizita i transparenata. S obzirom na to koliko truda i volje ulažu u pripreme za moje nastupe, nadam se da neću prerano ispasti. Sigurna sam da će biti najkreativniji!