Hoće li Brooklyn Beckham povući drastičan potez? Ako ovo napravi, povratka više nema

Je li Brooklyn Beckham spreman prijeći 'točku bez povratka' i tužiti vlastitu obitelj? Nakon šokantnih optužbi koje je iznio, stručnjaci analiziraju kako bi izgledao potencijalni pravni rat između njega i roditelja Davida i Victorije Beckham
Tjedan dana kasnije, prašina se još uvijek nije slegla nakon 'bombe' koju je Brooklyn Peltz Beckham (26) bacio na društvenim mrežama, otkrivši svoju stranu priče o narušenim odnosima sa slavnom obitelji i suprugom Nicolom Peltz.
Objasnio je što smatra uzrokom svađe s roditeljima, Victorijom (51) i Davidom (50). Među brojnim optužbama, uključujući i onu da je njegova majka 'neprimjereno plesala' s njim na njegovu vjenčanju, Brooklyn je dotaknuo i pitanje svog imena, tvrdeći da su ga roditelji poticali da se odrekne prava na njega. Vjerojatno je da su Beckhamovi registrirali imena svoje djece godinama ranije kao zaštitnu mjeru.
'Moji roditelji neprestano pokušavaju uništiti moju vezu još od prije vjenčanja i to nije prestalo', napisao je Brooklyn. 'Tjednima prije našeg velikog dana, moji su me roditelji opetovano pritiskali i pokušavali podmititi da potpišem odricanje od prava na svoje ime, što bi utjecalo na mene, moju ženu i našu buduću djecu. Bili su nepokolebljivi da potpišem prije datuma vjenčanja jer bi se tada aktivirali uvjeti ugovora. Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada me nikada nisu tretirali isto.'
Dok ostatak njegove braće i sestara s roditeljima uživa na Tjednu mode u Parizu, postavlja se pitanje: može li Brooklyn doista tužiti roditelje?
Simarjot Singh Judge, odvjetnik specijaliziran za obiteljsko pravo, objasnio je za magazin Hello! da se ovdje ne bi radilo o tome smije li Brooklyn koristiti svoje ime u svakodnevnom životu, već tko kontrolira komercijalnu upotrebu tog imena, posebno za brendiranje i poslovne aktivnosti.
Pravni pakao i put bez povratka
'Zakon o žigovima ne bavi se obiteljskim odnosima ili identitetom, već vlasništvom i komercijalnim pravima. Ako bi ovo ikada došlo do suda, to bi bio vrlo tehnički proces prepun dokumenata, a ne dramatični sudski obračun', kaže odvjetnik.
Međutim, upozorava da bi pokretanje ovakvog postupka moglo značiti put bez povratka. 'Jednom kada ovakvi sporovi postanu pravni i javni, vrlo ih je teško poništiti. Slučajevi zaštitnih znakova koji uključuju obiteljska imena često brzo eskaliraju jer miješaju zakon, emocije i identitet. Pravna pobjeda ne znači uvijek i reputacijsku pobjedu. Ovi slučajevi mogu vrlo brzo postati PR noćna mora', ističe stručnjak.
Najizgledniji ishod? 'Pregovaranje, a ne sudska presuda', zaključuje odvjetnik. 'Sud je obično posljednje utočište. Kada ime postane brend, prestaje biti čisto osobno. Zato su ovakvi sporovi tako složeni.'