Hoće li Brooklyn Beckham povući drastičan potez? Ako ovo napravi, povratka više nema

Tjedan dana kasnije, prašina se još uvijek nije slegla nakon 'bombe' koju je Brooklyn Peltz Beckham (26) bacio na društvenim mrežama, otkrivši svoju stranu priče o narušenim odnosima sa slavnom obitelji i suprugom Nicolom Peltz .

Objasnio je što smatra uzrokom svađe s roditeljima , Victorijom (51) i Davidom (50). Među brojnim optužbama, uključujući i onu da je njegova majka 'neprimjereno plesala' s njim na njegovu vjenčanju, Brooklyn je dotaknuo i pitanje svog imena, tvrdeći da su ga roditelji poticali da se odrekne prava na njega. Vjerojatno je da su Beckhamovi registrirali imena svoje djece godinama ranije kao zaštitnu mjeru.

'Moji roditelji neprestano pokušavaju uništiti moju vezu još od prije vjenčanja i to nije prestalo', napisao je Brooklyn. 'Tjednima prije našeg velikog dana, moji su me roditelji opetovano pritiskali i pokušavali podmititi da potpišem odricanje od prava na svoje ime, što bi utjecalo na mene, moju ženu i našu buduću djecu. Bili su nepokolebljivi da potpišem prije datuma vjenčanja jer bi se tada aktivirali uvjeti ugovora. Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada me nikada nisu tretirali isto.'

Dok ostatak njegove braće i sestara s roditeljima uživa na Tjednu mode u Parizu, postavlja se pitanje: može li Brooklyn doista tužiti roditelje?

Simarjot Singh Judge, odvjetnik specijaliziran za obiteljsko pravo, objasnio je za magazin Hello! da se ovdje ne bi radilo o tome smije li Brooklyn koristiti svoje ime u svakodnevnom životu, već tko kontrolira komercijalnu upotrebu tog imena, posebno za brendiranje i poslovne aktivnosti.