Hladan tuš za Apple TV+: Kritičari nisu oduševljeni adutima novog streaming servisa, a serija s Jennifer Aniston je 'brutalno dosadna' i savršena za 'ubiti oko'

U petak, 1. studenog, na streaming scenu stupa novi servis Apple TV+, no umjesto euforije na koju je tehnološki div navikao, s prvim recenzijama njihove četiri originalne serije uslijedio je hladan tuš. Visokobudžetne serije s vrhunskim glumačkim zvijezdama, s kojima se Apple uključio u industriju zabave, još uvijek su samo televizijske serije, a ne nešto zbog čega bi kupci nestrpljivo u redu čekali danima, kao što je slučaj s njihovim tehnološkim proizvodima

Na rang listi web stranice Metacritic najbolje stoji serija 'For All Mankind', najlošije recenzije dobila je serija 'See', a njihov adut 'The Morning Show' dobio je nevjerojatnu prosječnu ocjenu od samo 60. Iako se za svaku od Applovih originalnih serija među kritičarima našlo nekoliko pobornika, niti jedna nije izazvala opće oduševljenje. Pokopali seriju 'See' s Jasonom Momoom Najgore je prošla post-apokaliptična drama 'See' s Jasonom Momoom, pa je serija za koju se šuška da je po epizodi koštala gotovo 17 milijuna dolara, završila s prosječnom ocjenom 47. Među frustriranim kritičarima ističu se Brian Tallerico koji je seriju doživio kao 'veliki udarac' i Dan Fienberga iz Hollywood Reportera koji je pilot epizodu nazvao 'besmislenom'. 'Pisac Steven Knight, redatelj i izvršni producent Francis Lawrence i showrunner Dan Shotz stvorili su seriju koja detaljno razrađenim izgledom i ozbiljnim tonom podsjeća na 'Igru prijestolja', ali nažalost, ne i sadržajem', napisao je u svojoj recenziji Daniel D’Addario, kritičar časopisa Variety.

'Dickinson' nije ni komedija, niti drama pa čak niti 'dramedija' Serije 'Dickinson' i 'For All Mankind' dobile su nešto bolje recenzije, no svako oduševljenje pojedinih kritičara pobile su recenzije drugih pa su završile s prosječnom ocjenom 66, odnosno 72. Libby Hill iz IndieWirea piše kako 'komedija o odrastanju Emily Dickinson polako postaje tiho otkrivenje, dodajući da je polusatna serija o 'queer romantici' sigurno utočište za tinejdžere koji traže više reprezentativnog i zrelijeg sadržaja'. 'Uz sve velike kreativne zamahe, serija 'Dickinson' ostavlja osjećaj uskraćenosti zbog tih nekoliko različitih pristupa, umjesto da se posveti jednom. Nije ni komedija, niti drama pa čak niti 'dramedija'. Najbliža je punokrvnoj tinejdžerskoj seriji za srednjoškolce kakve ćete naći na CW kanalu, iako nije ni to. Nije ni parodija, a niti potpuno iskrena', navodi u svojoj recenziji Caroline Framke, kritičarka časopisa Variety.

Jedino serija 'For All Mankind' djeluje obećavajuće Od svega ponuđenog, Framke je najjačom doživjela seriju 'For All Mankind', ustvrdivši kako daleko više od ostalih obećava da će opravdati budžet. 'Produkcija i dizajn kostima razvijaju se sukladno promjenama vremenskih perioda, a u punom sjaju je i zgodna režija. Scenarij ima neke škakljive tendencije, ali od ovakve ambiciozne serije to treba i očekivati. Povremeno nas zabavlja s nekim iskrivljenim pogledima na povijest i čudnovatim mogućnostima na hipotetičkoj vremenskoj liniji. Dojam je da bi bilo pametno dramu što više držati utemeljenu na izboru likova nad kojima se nadvija pitanje 'što ako' i sezonu vodi ka smjeloj novoj budućnosti', piše u svojoj recenziji Framke.

Najveći adut 'The Morning Show' zasad nije opravdao svoje postojanje Ipak, i serija 'For All Mankind' je naišla na suprotna mišljenja kritičara, ali neusporedivo manje od onih koje je izazvao najjači Appleov adut, dramska serija 'The Morning Show' sa zvjezdanom glumačkom postavom - Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Steveom Carellom, a čije su dvije sezone od 20 epizoda, prema pisanju Bloomberga, koštale 300 milijuna dolara. Jen Chaney iz časopisa Vulture pohvalila je glumu, osobito Jennifer Aniston, nazvavši seriju 'dobro obavljenim televizijskim poslom', a Kristen Baldwin iz Entertainment Weekly nazvala je seriju 'intrigantnim, iako nesavršenim, ulaskom u ratove sa sadržajem'. 'Ako možemo sve oprostiti turobnim prvim epizodama serije 'Succession' - sapunici u udarnom terminu o ogorčenim, bogatim, bijelim muškarcima - zasigurno možemo prebroditi i bol koju nanosi ova ambiciozna drama o ogorčenim ženama koje doživljavaju gnjev na svome poslu', napisala je Chaney. Alan Sepinwall iz Rolling Stonea je pohvalio glumu, dok jje seriju nazvao dobro uglađenim hrkanjem i sjajnim primjerom kako se baca novac. Pita se i treba li na temelju ovih serija Apple TV+ uopće postojati. 'Možda misle da su njihove priče drugačije od svih ostalih, ali nisu. Niti su dovoljno dobre da bi to nadoknadile. Serije i usluga zasad nisu opravdale svoje postojanje', kritičan je bio Sepinwall.

Na njegov komentar kako je riječ o savršenoj seriji za 'ubiti oko' nadovezalo se nekoliko kritičara s komentarom kako će radije odspavati rundu, nego nastaviti gledati 'The Morning Show'. Daniel Fienberg iz Hollywooda Reportera je pilot epizodu nazvao 'brutalno dosadnom', a drugu epizodu 'meandrirajućom'. Međutim, Fienberg piše i kako u trećem satu postoje baren neke naznake zadovoljavajuće i samouvjerenije serije. Daniel D'Addario iz Varietyja obrušio se na likove serije, utvrdivši kako na vidiku nema čovjeka koji zavrjeđuje našu zabrinutost, a sličnog je mišljenja i Ben Travers, kritičar IndieWirea, koji je ustvrdio da je teško shvatljivo što 'The Morning Show' pokušava postići.

Ima li Apple TV + razloga za zabrinutost? Prema mišljenju Bena Traversa, kritičara IndieWirea, u Appleu su od samog početka ideje o serijama spremni i za ovu mogućnost da uz predane obožavatelje privuku i ljude spremne na rasprave, i da će bez obzira na sve svome već prestižnom brendu dodatno podići prestiž. 'Ove recenzije nam samo pokazuju da Apple još uvijek nema svoju seriju, ali prve recenzije nisu posljednja riječ', kaže Travers i zaključuje da su one točka za zaokret na kojega je Apple sigurno spreman, samo je pitanje hoće li ga napraviti s novim epizodama, novim sezonama ili tek s novim originalnim serijama. Kao još jedan problem za Apple, Travers navodi glasine o načinu na koji će se njihov program gledati, pa je tako akcija u kojoj uz kupovinu njihovog uređaja poklanjaju pretplatu za Apple TV+ mnoge navela na pomisao da će se moći gledati isključivo putem Appleovih uređaja. Pojavila se i dezinformacija da će se moći gledati isključivo putem Apple TV+ aplikacije, ali gledanje uz mjesečnu pretplatu od 4.99 dolara bit će moguće putem bilo kojeg web preglednika. Nažalost, ne i u Hrvatskoj, jer je uz Albaniju, Rumunjsku i Island, jedna od rijetkih europskih zemalja u kojoj ovaj streaming servis zasad ipak neće biti dostupan.

STIŽU I NOVE STREAMING PLATFORME Jesen donosi nove uzbudljive serije: Pronađite nešto za sebe Pogledaj galeriju 25