Hladan tuš u zadnji čas: Warner Bros ipak odbija Paramountovu ponudu, HBO seli Netflixu

Paramount je ranije ovog mjeseca uzdrmao tržište medija pokretanjem neprijateljske ponude za preuzimanje Warner Bros Discoveryja po 30 dolara po dionici, pokušavši nadmašiti već dogovoreni Netflixov sporazum vrijedan 72 milijarde dolara za studijske, TV i streaming poslove.

No upravni je odbor Warner Bros Discoveryja navodno zaključio da Paramountova ponuda ne pruža sigurnost niti financijsku stabilnost koju smatra prihvatljivom te će dioničare pozvati da je odbiju. Umjesto toga, očekuje se da će potvrditi podršku Netflixovoj ponudi, koja uključuje filmske i streaming jedinice poput HBO Max.

Dodatni je udarac Paramountu povlačenje dijela financijske podrške: Affinity Partners, privatna investicijska tvrtka Jareda Kushnera, odlučila je odustati od sudjelovanja u financiranju ponude, navodeći promijenjene okolnosti i jaki konkurentski pritisak.

Paramount, kojim upravlja sin milijardera David Ellison, i dalje tvrdi da njegova ponuda donosi veću vrijednost dioničarima jer uključuje cijelu korporaciju Warner Bros Discovery, uključujući i tradicionalne televizijske kanale koje Netflix ne kupuje.

Ovaj je medijski rat privukao pozornost regulatora u SAD-u i Europi, koji već razmatraju potencijalne posljedice velikih spajanja u industriji streaminga i zabave. Ukoliko dođe do odbacivanja Paramountove ponude, borba za kontrolu nad jednim od najvrednijih portfelja filmskih i TV sadržaja u svijetu bit će privremeno završena, barem dok se ne pojave nove taktičke inicijative ili ponude.