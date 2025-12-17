Stigla je princeza! Samozatajni Vatreni sretnu je vijest otkrio putem - Instagrama

Baš kao najljepši poklon ovog Božića, u obitelj 27-godišnjeg nogometaša Petra Muse, koji je prije mjesec dana svojim prvim golom u dresu Vatrenih na Svjetsko prvenstvo odveo hrvatsku reprezentaciju, stigao je novi član
Jedna Instagram priča, na profilu 27-godišnjeg nogometaša Petra Muse, otkrila je najljepšu, dobro skrivanu tajnu. On i supruga Laura, nakon sinčića Nikkyja, dobili su djevojčicu.
U veljači 2024. rođen je njihov sin, a malena princeza stigla je na svijet 15. prosinca, a za sada je tek poznato da joj ime počinje na - P. Musa je objavio fotografiju na kojoj drži u naručju sinčića Nikkyja, koji sa znatiželjom promatra malenu sestricu.
Inače, Laura i Petar Musa izrazito su samozatajni, stoga ne čudi da je vijest o rođenju kćerkice iznenadila sve. Obitelj Musa posljednje dvije godine provodi na relaciji Zagreb - Dallas, budući da Musa od veljače 2024. igra za FC Dallas.
Prije mjesec dana bio je junak nogometne reprezentacije jer je upravo njegov gol, ujedno prvi u dresu Vatrenih, osigurao Dalićevim momcima sedmi odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo.