LAURA I PETAR MUSA

Stigla je princeza! Samozatajni Vatreni sretnu je vijest otkrio putem - Instagrama

N. Sa

17.12.2025 u 08:52

Petar Musa sa suprugom Laurom i sinom
Petar Musa sa suprugom Laurom i sinom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Baš kao najljepši poklon ovog Božića, u obitelj 27-godišnjeg nogometaša Petra Muse, koji je prije mjesec dana svojim prvim golom u dresu Vatrenih na Svjetsko prvenstvo odveo hrvatsku reprezentaciju, stigao je novi član

Jedna Instagram priča, na profilu 27-godišnjeg nogometaša Petra Muse, otkrila je najljepšu, dobro skrivanu tajnu. On i supruga Laura, nakon sinčića Nikkyja, dobili su djevojčicu.

U veljači 2024. rođen je njihov sin, a malena princeza stigla je na svijet 15. prosinca, a za sada je tek poznato da joj ime počinje na - P. Musa je objavio fotografiju na kojoj drži u naručju sinčića Nikkyja, koji sa znatiželjom promatra malenu sestricu.

Inače, Laura i Petar Musa izrazito su samozatajni, stoga ne čudi da je vijest o rođenju kćerkice iznenadila sve. Obitelj Musa posljednje dvije godine provodi na relaciji Zagreb - Dallas, budući da Musa od veljače 2024. igra za FC Dallas.

Petar Musa sa suprugom Laurom i sinom
Petar Musa sa suprugom Laurom i sinom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije mjesec dana bio je junak nogometne reprezentacije jer je upravo njegov gol, ujedno prvi u dresu Vatrenih, osigurao Dalićevim momcima sedmi odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo.

Petar Musa s djecom
Petar Musa s djecom Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram Story Petar Musa

