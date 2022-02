Filmske večeri kod kuće: Pogledajte koje je filmske poslastice Netflix pripremio za ovu godinu

Nova godina donosi pregršt uzbudljivih filmova, savršenih za filmsku večer kod kuće. Bez obzira želite li se smijati, plakati ili vrištati od straha, Netflixova lista filmova za ovu godinu krije odlične hitove koji se gledaju u jednom dahu i osiguravaju sjajnu zabavu

Pripremite se za napetu akciju s Ryanom Goslingom i Chrisom Evansom u The Gray Man ili za epsku znanstveno-fantastičnu avanturu s Halle Berry u The Mothership. Vratite se na mjesto zločina s Danielom Craigom u filmu Riana Johnsona Knives Out 2 te s Millie Bobby Brown i Henryjem Cavillom u Enola Holmes 2. Posvetite cijelu večer Adamu Sandleru (Hustle i Spaceman) ili Jamieu Foxxu (Day Shift i They Cloned Tyrone) ili se pak nasmijte do suza s komedijskim duetima koji čine Jonah Hill i Eddie Murphy (You People) i Kevin Hart i Mark Wahlberg (Me Time) te uživajte u animiranom fantasy hororu koji oduzima dah s dvojcem Jordanom Peeleom i Keegan-Michael Keyom (Wendell & Wild).